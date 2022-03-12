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全台最大佛教植物園 今在高雄大樹區佛光山揭牌

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影
今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影

今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮，該園區自去年辜嚴倬雲植物保種中心和佛光山佛陀紀念館共同推動佛教植物園區，依據《佛國記》、《大唐西域記》等經典，分別規畫多個栽植區，打造全台數量最多的佛教植物園。

今天「佛陀紀念館佛教植物園區」揭碑儀式，有佛光山住持心保和尚、辜嚴倬雲植物保種中心暨台泥企業董事長張安平、辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、環保署環境保護人員訓練所長馬念和、環保署環境保護專業獎章得主暨南華大學校長林聰明，及高雄市政府環保局長張瑞琿等人出席。

佛光山表示，星雲大師向來重視「環保與心保」，寫下〈環保與心保〉、〈自然與生命〉、〈佛教與自然生態〉等文章，對佛教與植物、自然生態的關切。現任台泥企業董事長張安平重視地球環保永續經營，推進綠色企業，佛教植物園區能如期完成栽植，佛光山也感謝張安平的支持與護樹精神。

辜嚴倬雲植物保種中心是國際上最重要的熱帶與亞熱帶植物保育基地；去年辜嚴倬雲植物保種中心和佛光山佛陀紀念館共同推動佛教植物園區，以法顯大師著《佛國記》、玄奘大師口述《大唐西域記》，以及《一切經音義》、阿育吠陀等經典為依據，在園區分別種植玄奘大師區、犀牛區、雙閣樓、祇園、樟樹林等栽植，打造台灣數量最多的佛教植物園。

此外，為響應今天植樹節，除園區揭碑儀式，也由出席人員，一同在園區內桃花心木爺爺區種下佛教植物「地湧金蓮」，響應節日，同時呼應園區成立，永續經營植物森林的概念。

今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影
今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影
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今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影
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今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影
今天是植樹節，佛光山佛陀紀念館特地舉辦「佛教植物園區」揭碑典禮。記者陳弘逸／攝影

佛光山佛陀紀念館 佛教 辜嚴倬雲

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