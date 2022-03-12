「博物館入校園2.0」成果發表會 5款考古教具箱今亮相

宜蘭縣政府推行「博物館入校園」邁入第8年，今年升級成2.0版。由蘭陽博物館攜手縣府教育處，合作開發5款「寫在地底的歷史－考古教具箱」，今天在蘭博的成果發表會公開亮相，展期將至3月29日。文化局長呂信芳表示，有別於過往形式，師生得特別到博物館學習，這次「主動走入校園」，各級學校4月起可向蘭博申請借用作為教學使用。

因應新課綱上路，蘭博提供在地文化資源、學進國小老師設計教案，雙方共同開發新的環境教育課程，以宜蘭史前時代為主題，推出5款考古教具箱，包含阿奇考古趣、樓下的房客、史前創客工具箱、舌尖上的史前時代、玩美史前人，預計4月正式進入校園。

「博物館入校園2.0」成果發表會今天在蘭博大廳登場，3校共襄盛舉，學進國小師生導覽介紹「寫在地底的歷史-宜蘭史前時代」的考古教具箱、復興國中分享「『家-屋』一起在學校蓋房子」的噶瑪蘭文家屋，還有羅東高中以手工書、影片等呈現出「二戰中的宜蘭」，展期將至3月29日。