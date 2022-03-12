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疫情趨緩刺激觀光消費 花蓮美侖推自助下午茶買一送一

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮美侖飯店推出自助下午茶，即日起至4月底，周四到周日買一送一。圖／美侖飯店提供
花蓮美侖飯店推出自助下午茶，即日起至4月底，周四到周日買一送一。圖／美侖飯店提供

花蓮美侖飯店綠苑西餐廳大片落地窗外有滿滿綠意，是許多在地人品嘗美味小點，享受悠閒午後的理想地點，但因疫情停了1年多，近日重新出發，即日起至4月30日，周四到周日還推出CP值超高的買一送一，每人270元就能吃到飽。

在地知名的美侖飯店即日起推出綠苑西餐廳自助下午茶，西餐主廚蔣家豪、西點主廚龔勤凱聯手端出各種冷開胃菜、沙拉、熱食和甜品，還加碼在地小吃，如小籠包、酥炸扁食，及主廚研發的飄香牛三寶、關東煮等，還有現點現做的法式薄餅，讓人食指大動。

美侖飯店表示，受疫情影響下午茶停了1年多，後疫情時代消費需求增加，新推出自助下午茶，並以地方小吃為主軸，希望帶動花蓮下午茶商機。

即日起到4月30日，周四到周日可享買一送一，原價每人450元加1成服務費，優惠價也要再加原價1成的服務費。活動期間憑下午茶消費滿千元發票，有機會抽中豪華雙人房平日住宿券，享用下午茶後到花蓮美侖臉書或IG按讚，且將餐點照片公開上傳打卡「花蓮美侖」，可獲打卡禮。

花蓮福容大飯店也在春天推出「指定日買一送一」及「住宿券加碼贈」雙重優惠，加入享福卡會員，即日起至5月31日，可享兩人同行指定日入住市景客房，買一晚再送一晚，第三、第四人同行，免費升等市景家庭客房（不含早餐）。享福卡會員持聯合住宿券入住，兩人同行享免費體驗升等海景房；第三、第四人入住，享免費升等市景家庭客房（不含早餐），早餐第二人半價。

位於瑞穗鄉，距離花蓮熱門賞螢地點「大農大富平地森林園區」車程約30分鐘的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至4月17日推出賞螢趣住房專案，平日一泊二食1萬3600元起，加1成服務費，也有55歲以上樂齡泡湯遊住房專案。

花蓮美侖飯店推出自助下午茶，還有現點現做的法式薄餅。圖／美侖飯店提供
花蓮美侖飯店推出自助下午茶，還有現點現做的法式薄餅。圖／美侖飯店提供
花蓮美侖飯店推出自助下午茶，還有現點現做的法式薄餅。記者王燕華／攝影
花蓮美侖飯店推出自助下午茶，還有現點現做的法式薄餅。記者王燕華／攝影

下午茶 花蓮 疫情

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