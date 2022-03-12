指示用藥研擬取消健保給付？ 健保署統計這款藥吃最多

民眾感冒、腸胃不適到醫院就醫，醫師常開立指示用藥，健保署去年12月邀集醫藥界等代表討論，研擬是否取消每年用量較低的指示用藥，包括感冒藥、腸胃藥等，總計356項，每年可省下751萬元，將於3月底前搜集各界意見。健保署表示，目前各界意見分歧尚屬討論階段，沒有一定要取消300多項指示用藥。醫界認為，此事關重大應從長計議，藥界則表示，民眾應多為自己健康把關，非由健保持續給付。

依「健保法」規定，健保不需給付指示藥品，但從公、勞保年代為顧及民眾用藥需求與權益，部分藥品於健保開辦後繼續給付，但健保署每年均審視醫院開立指示用藥情形，或由醫藥界提出藥品品項進行研議，近年來如維骨力、循利寧等知名藥品陸續退出指示藥品。

20多年來，健保逐年取消指示藥品給付，從2005年給付1200多項、每年藥費約23億元，減少至去年851項、藥費約14.7億元，期間減少約300多項藥品，每年省下8億多元。健保署醫審及藥材組科長連恆榮說，去年12月邀集醫藥界等代表，討論是否取消每年用量低於5000人的指示用藥，包括感冒藥、腸胃藥等。

連恆榮說，是否取消300多項指示用藥，目前醫藥各界意見分歧，仍在討論階段，並非就是往取消的方向，一切需審慎評估，也不排除進一步開會討論，最後仍以醫藥界看法為主。此次討論藥品包括腸胃藥、感冒藥、退燒藥、止痛藥，以及眼科、小兒科、皮膚科等藥品。

依健保署統計，2021年指示用藥申報量前10名品項，第一名是用於改善便秘的緩瀉劑，一年藥費高達2.4億元，且前10名共有3款緩瀉劑和1款軟便劑，藥費總計3.61億元，連恆榮說，現代人可能因年齡老化、生活習慣、壓力大等，常有便秘問題。

第二名則是胃藥，一年藥費1.44億元；第三名是止痛藥，一年藥費0.91億元；第四名和第九名均為消除脹氣用藥，總計藥費1.37億元；第六名是化痰藥，一年藥費0.52億元；第十名則是緩解過敏和鼻炎的藥品，藥費0.52億元。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，此波可能受影響藥品，腸胃藥有永勝藥品公司的「宜胃錠」（IWELL）、惠勝「固胃錠」（GOWELL），此用於胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等患者，綜合感冒藥為人人化學製藥的「利風錠」，為治療發燒、頭痛、流鼻水等。此外，用於糖尿病患者舒緩手腳神經麻痺、疼痛的維他命B12營養素「彌可保」，或含有銀杏成分等藥品，也可能一併討論。

台北市藥師公會理事長張文靜說，取消指示用藥健保給付已討論很久，主要是指示用藥安全性高，外界多呼籲應培養民眾自我健康照顧意識，由民眾到藥局自費購買，非由健保持續給付，因自行購買藥品也會比較珍惜，目前醫院較多開立緩瀉劑，診所則多開立止痛藥等指示用藥。

「取消指示用藥健保給付，這方面影響很大。」基層醫療協會理事長林應然說，許多民眾因感冒、腸胃不適到診所就醫，經診斷後一併拿藥，往後民眾可能就醫後，須依醫師指示到藥局自費買藥，如此將增加民眾就醫負擔，健保署應要從長計議。