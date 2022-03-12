首次提審成功！4機師「釋放」返家居檢 航空公司回應了

隨著國內國內疫情趨緩，機組員檢疫規定從7日起放寬，只要是已接種第三劑滿14天者，長班從「5+9」改為「5+5」，可一人一戶。不過日前傳出，實施首日即喊卡，引發機組員不滿。長榮、華航共四名機師昨天聲請提審且「成功釋放」，桃園地院深夜裁定可從防疫旅館回家。對此，交通部民航局表示尊重司法。桃園市機師職業工會說，今天預計再申請五到十件。

據悉，昨天開庭法官指出，機組員能符合一人一戶就就應當讓他一人一戶，主管機關要證明組員沒辦法一人一戶才能限制組員集中於飯店檢疫。防疫固然重要，但人民的自由權也不能被忽視。機師主要訴求就是不能因為主管機關的不作為而讓聲請人權益受損。由於該案有急迫性，所以連夜把這個提審庭開完。

庭上中央流行疫情指揮中心代表則表示，該次判決重大希望避免「監禁釋放」字眼，不過該舉也讓審判長直指規定可以返家一人一戶規定就是在那邊，組員在飯店不能選擇一人一戶這就是監禁，既然是監禁不合法就是要釋放。

與會人士說，其實昨天提審成功的關鍵在於，按照指揮中心規定，符合一人一戶，要交由航空公司實地核查，但法院認為這需要公權力才能進去做，要就是警政或是民政去做，航空公司做不來，最後法官認為簽了切結書，也有一人一戶，是不用住檢疫旅館，是回到家裡一人一戶。

桃園市機師職業工會理事長李信燕今天受訪時說，工會提審運動從去年12月開始，一直持續進行，目前為止計有80人次提審都被駁回，昨天提審成功對工會來說很振奮，也是首次成功案例，今天會再提五到十件，按照提審法規定24小時內必須開庭，相信成功機率會比以往高。

李信燕說，機組員都打了第三劑，在值勤泡泡裡，跟一般入境旅客不同，沒有跟當地人接觸，不能相同比較。明明7日開始符合一定條件可以返家居檢，也要求組員簽切結書，卻回不了家，很多組員為了回家隔離，已經有一些安排，像是原來的家人去娘家或是朋友家。能成功返家居檢對組員有很大舒緩還有歸屬感，不再只能待在飯店小小房間，會持續協助爭取。

對於昨天有組員提審成功，華航說，遵照指揮中心規定辦理機組員檢疫防疫措施，即日起符合一人一戶檢疫條件、且完備申請切結程序的機師，都可返家一人一戶居檢，並依規執行返家前PCR檢測；如無法符合一人一戶條件者或是依照個人意願，公司會安排入住防疫旅館。

華航說，7日機組員檢疫新制實施以來，已安排約30位機組員返家一人一戶居檢，後因執行細節須與民航局磋商而暫緩，現依檢疫新制續行，相關作業及補充資料將陸續送民航局備查。

長榮則表示，將依照主管機關公佈最新機組員防疫規範，落實居家檢疫措施。

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