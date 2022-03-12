阿嬤長期腳痛 醫揪元凶：是鞋子惹的禍！

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫分享，一名阿嬤長期腳痛找不出原因，直到脫下鞋子檢查才發現，原來她因為節儉，鞋子修修補補，兩隻鞋鞋跟因多次修補，竟是「內外不對稱」的鞋跟填補物，導致她行走時腳踝變形、疼痛難耐，可見鞋子嚴重壞損，將導致足部關節、肌肉、韌帶的過勞甚至受傷。

嚴可倫建議，選鞋可根據「防滑、站穩、好使」要訣，「防滑」指鞋子前後兩區必須具備像「輪胎胎紋」的溝槽；「站穩」從正後方看，鞋跟不宜太窄，捏捏看後跟周圍不宜太軟；「好使」為鞋子約在前1/3的位置達成與足部關節同步彎曲的功效，讓走路不用太費力。

嚴可倫指出，當鞋底出現磨損甚至止滑紋路消失、內外側磨損不均衡導致足部內塌或外塌，都是該換鞋子的時機；許多慢跑鞋都會有建議的使用里程數，記得在購買時詢問相關人員。

至於新鞋剛穿時要注意哪些狀況？嚴可倫說，日本漫畫「灌籃高手」順口溜「新鞋踩三下」，主要是過去新鞋材質比較僵硬，擔心傷腳。不過現今的鞋子多已非常舒適，只要把握挑選原則、並且在適應新鞋子時先不要急著劇烈運動，大都不會有問題。