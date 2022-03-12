桃園好事乘雙券登記到明天 1萬份2000元券等你帶回家

桃園好市乘雙券登記只到明天，從去年11月開始的第一波活動，創造產值效益達1億7500萬以上，因此市府決定再加碼2000萬，放大民眾的五倍券，桃園市長鄭文燦今也至龍潭手信霧隱城宣傳，並化身一日店長，鼓勵民眾踴躍登記爭取。

鄭文燦今親手做銅鑼燒並宣傳好事乘雙券專屬優惠與期間限定的霧隱城銅鑼燒祭，他說，好市乘雙券第一波兌換踴躍，創造產值效益達1億7500萬以上，市府決定再加碼2000萬，推出1萬份「200元振興五倍券兌換2000元的好市乘雙券」加碼獎項，本次規劃小面額票券，面額為500元3張與100元5張。

活動已於3月4日開放登記，13日前上活動官網填寫基本資料即可完成登記，之前已登錄民眾皆可免登記再繼續抽，目前新增登記人數已經超過83萬人，民眾，記得把握最後2天時間。

好市乘雙券預計於3月14日公開抽籤，15日上午9時開放兌領，民眾憑簡訊序號於3月30日前都可到全台7-ELEVEN門市兌換，票券使用期限至4月30日適用範圍比照五倍券適用範圍，在本市願意收券的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用，食衣住行育樂都好用，也可到活動官網「推薦使用地點」頁面查詢，而未登錄的店家只要願意收券也可使用。