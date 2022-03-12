聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園好事乘雙券登記到明天 1萬份2000元券等你帶回家
桃園好市乘雙券登記只到明天，從去年11月開始的第一波活動，創造產值效益達1億7500萬以上，因此市府決定再加碼2000萬，放大民眾的五倍券，桃園市長鄭文燦今也至龍潭手信霧隱城宣傳，並化身一日店長，鼓勵民眾踴躍登記爭取。
鄭文燦今親手做銅鑼燒並宣傳好事乘雙券專屬優惠與期間限定的霧隱城銅鑼燒祭，他說，好市乘雙券第一波兌換踴躍，創造產值效益達1億7500萬以上，市府決定再加碼2000萬，推出1萬份「200元振興五倍券兌換2000元的好市乘雙券」加碼獎項，本次規劃小面額票券，面額為500元3張與100元5張。
活動已於3月4日開放登記，13日前上活動官網填寫基本資料即可完成登記，之前已登錄民眾皆可免登記再繼續抽，目前新增登記人數已經超過83萬人，民眾，記得把握最後2天時間。
好市乘雙券預計於3月14日公開抽籤，15日上午9時開放兌領，民眾憑簡訊序號於3月30日前都可到全台7-ELEVEN門市兌換，票券使用期限至4月30日適用範圍比照五倍券適用範圍，在本市願意收券的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用，食衣住行育樂都好用，也可到活動官網「推薦使用地點」頁面查詢，而未登錄的店家只要願意收券也可使用。
經濟發展局長郭裕信表示，有意收券的店家不須申請，只要營業地址在桃園即可參與，並可將店家資訊登錄活動官網增加宣傳曝光機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言