快訊

高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃

Live／HBL四強激戰 光復陳將双壓哨三分 半場39：27領先泰山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園好事乘雙券登記到明天 1萬份2000元券等你帶回家

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
龍潭手信霧隱城裝潢有濃濃日本味。記者翁唯真／攝影
龍潭手信霧隱城裝潢有濃濃日本味。記者翁唯真／攝影

桃園好市乘雙券登記只到明天，從去年11月開始的第一波活動，創造產值效益達1億7500萬以上，因此市府決定再加碼2000萬，放大民眾的五倍券，桃園市長鄭文燦今也至龍潭手信霧隱城宣傳，並化身一日店長，鼓勵民眾踴躍登記爭取。

鄭文燦今親手做銅鑼燒並宣傳好事乘雙券專屬優惠與期間限定的霧隱城銅鑼燒祭，他說，好市乘雙券第一波兌換踴躍，創造產值效益達1億7500萬以上，市府決定再加碼2000萬，推出1萬份「200元振興五倍券兌換2000元的好市乘雙券」加碼獎項，本次規劃小面額票券，面額為500元3張與100元5張。

活動已於3月4日開放登記，13日前上活動官網填寫基本資料即可完成登記，之前已登錄民眾皆可免登記再繼續抽，目前新增登記人數已經超過83萬人，民眾，記得把握最後2天時間。

好市乘雙券預計於3月14日公開抽籤，15日上午9時開放兌領，民眾憑簡訊序號於3月30日前都可到全台7-ELEVEN門市兌換，票券使用期限至4月30日適用範圍比照五倍券適用範圍，在本市願意收券的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用，食衣住行育樂都好用，也可到活動官網「推薦使用地點」頁面查詢，而未登錄的店家只要願意收券也可使用。

經濟發展局長郭裕信表示，有意收券的店家不須申請，只要營業地址在桃園即可參與，並可將店家資訊登錄活動官網增加宣傳曝光機會。

桃園好市乘雙券登記只到明天，桃園市長鄭文燦鼓勵民眾踴躍登記爭取。記者翁唯真／攝影
桃園好市乘雙券登記只到明天，桃園市長鄭文燦鼓勵民眾踴躍登記爭取。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今至龍潭手信霧隱城宣傳好事乘雙券活動。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今至龍潭手信霧隱城宣傳好事乘雙券活動。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦 觀光工廠

延伸閱讀

2021+桃園地景藝術節 海內外32作品登場

南韓裝反飛彈挑釁陸？鄭文燦批吳斯懷：不像將軍說的話

鄭文燦：連6天無本土個案 多所學校3/14復課

桃園購物節壓軸抽小檜溪好宅 鄭文燦：盼帶動消費

相關新聞

桃園好事乘雙券登記到明天 1萬份2000元券等你帶回家

桃園好市乘雙券登記只到明天，從去年11月開始的第一波活動，創造產值效益達1億7500萬以上，因此市府決定再加碼2000萬...

防虎豹潭意外重演 山區暴雨警報5月上線雙北先試辦

去年10月16日，新北市雙溪虎豹潭意外造成六人死亡，中央氣象局於一個月後預告，為避免憾事重演，將於今年雨季推出「山區暴雨...

姓名部首有木、草、竹出列！六福村入園享5.2折

20年前種下的小樹苗，20年後已長成可以供乘涼的大樹。迎接植樹節到來，六福村主題遊樂園除了搶先栽植2千棵波波球，將園區中...

保護海洋十年大紀 Blancpain合作PADI遠眺2030

如何展現影響力？有時需要深入研究、有時需要廣泛接觸。瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）長年支持海洋保育，近日在由《經...

阿嬤長期腳痛 醫揪元凶：是鞋子惹的禍！

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫分享，一名阿嬤長期腳痛找不出原因，直到脫下鞋子檢查才發現，原來她因為節儉，鞋子修修補補，兩隻鞋...

阿里山花季第1個周末假日交通順暢 上午逾3千人入園

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方與嘉義林區管理處、公路總局，加派警力、工作人員疏導管制，中午以前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。