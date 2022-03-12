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阿里山花季第1個周末假日交通順暢 上午逾3千人入園

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，大批遊客入園觀賞櫻王染井吉野櫻。圖／讀者提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，大批遊客入園觀賞櫻王染井吉野櫻。圖／讀者提供

嘉義阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方與嘉義林區管理處、公路總局，加派警力、工作人員疏導管制，中午以前交通順，上午11點以後開放小客車上山，林管處統計，上午逾3千人入園。

疫情穩定，林管處放寬入園人數，總量管制1萬6千人，當入園達到1萬6千人，透過阿里山公路台18線沿線資訊可變標誌牌面顯示，以及簡訊，請遊客改往他處風景區。入園4千人，提醒遊客，上午入園團客居多，遊樂區小客車停到阿里山公路90.5k，大客車共55輛。

遊樂區10多間飯店旅宿假日幾乎被預訂一空，中埔及竹崎警分局員警在阿里山公路交通管制疏導，清晨6點至上午11點交通管制，請遊客將車停放台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地，共停車格441格，再轉乘接駁車上山。

搭遊覽車團客，管制時段先至台18線29K處購票入園；散客搭大眾運輸工具及轉乘接駁客運，管制時段台18線66K處限制小客車上山，縣公車處在高鐵嘉義站及台鐵嘉義站，規畫賞花接駁專車；林管處在台18線90K至95K規畫免費接駁，遊客可將車停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂區大門。

公路總局長陳文瑞上午率副總工程司李忠璋、運輸組王組長在莒，由第五區養護工程處處長謝哲雄、嘉義區監理所長黃萬益陪同，到管制接駁現場慰勉值勤員工，了解疏運措施及防疫作為，確保花季假日，疏運管制接駁順暢。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方加派警力疏導管制交通。記者魯永明／翻攝
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方加派警力疏導管制交通。記者魯永明／翻攝
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，大批遊客入園觀賞櫻王染井吉野櫻。圖／讀者提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，大批遊客入園觀賞櫻王染井吉野櫻。圖／讀者提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方加派警力疏導管制交通。記者魯永明／翻攝
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方加派警力疏導管制交通。記者魯永明／翻攝

嘉義 阿里山 疫情

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