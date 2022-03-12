阿里山花季第1個周末假日交通順暢 上午逾3千人入園

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，今天第一個周末假日，警方與嘉義林區管理處、公路總局，加派警力、工作人員疏導管制，中午以前交通順，上午11點以後開放小客車上山，林管處統計，上午逾3千人入園。

疫情穩定，林管處放寬入園人數，總量管制1萬6千人，當入園達到1萬6千人，透過阿里山公路台18線沿線資訊可變標誌牌面顯示，以及簡訊，請遊客改往他處風景區。入園4千人，提醒遊客，上午入園團客居多，遊樂區小客車停到阿里山公路90.5k，大客車共55輛。

遊樂區10多間飯店旅宿假日幾乎被預訂一空，中埔及竹崎警分局員警在阿里山公路交通管制疏導，清晨6點至上午11點交通管制，請遊客將車停放台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地，共停車格441格，再轉乘接駁車上山。

搭遊覽車團客，管制時段先至台18線29K處購票入園；散客搭大眾運輸工具及轉乘接駁客運，管制時段台18線66K處限制小客車上山，縣公車處在高鐵嘉義站及台鐵嘉義站，規畫賞花接駁專車；林管處在台18線90K至95K規畫免費接駁，遊客可將車停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂區大門。