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玉管處測試167處通訊點 就怕通訊牌遭破壞耽誤救援
玉山國家公園和電信業者合作，在七大登山步道測試可通訊點，總數達到167處，較之前增加69處，提供山友報平安、緊急求援用途，並將可通訊牌示設置於里程牌等設施，但部分通訊牌遭破壞，玉管處提醒山友手下留情，發生意外時才能找到訊號點及時對外求援。
玉管處表示，台灣山區目前沒有任何單一通訊器材可覆蓋全部環境，登山時需準備無線電、衛星電話、智慧型手機，而手機是最方便的通訊器材，更是發生意外時求援重要工具。
為了讓更多的登山遊客可在行程中打卡、報平安及緊急求援，玉山處前年起遠傳電信業者合作測試登山步道手機訊號，去年在與中華電信及台灣大哥大等電信業者合作檢測訊號，園區內七大登山步道系統手機訊號，3月完成資料更新，共有167處可通訊點，比上次增加69處，將可通訊牌示設置於里程牌等設施上或明顯之處。
這些通訊地點，方便登山發生意外時，山友可到臨近訊號點對外求援，不過，部分通訊點牌卻遭破壞，玉管處研判，應是山友在通訊點卻發現手機訊號不穩或是斷訊，氣憤下破壞通訊牌。
玉管處表示，長程登山步道因距離基地臺遠，手機訊號比較不穩，也容易受到基地台妥善率、天候、地形等影響通訊，不同廠牌手機型號於弱訊號下，通訊能力也會有差異，在通訊點收不到訊號，不代表其他人也收不到，請山友珍惜不要破壞通訊牌，也提醒長程縱山友，除了手機外也應攜帶其他通訊設備，事前規劃好登山計畫，才能確保登山安全。
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