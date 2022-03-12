玉管處測試167處通訊點 就怕通訊牌遭破壞耽誤救援

玉山國家公園和電信業者合作，在七大登山步道測試可通訊點，總數達到167處，較之前增加69處，提供山友報平安、緊急求援用途，並將可通訊牌示設置於里程牌等設施，但部分通訊牌遭破壞，玉管處提醒山友手下留情，發生意外時才能找到訊號點及時對外求援。

玉管處表示，台灣山區目前沒有任何單一通訊器材可覆蓋全部環境，登山時需準備無線電、衛星電話、智慧型手機，而手機是最方便的通訊器材，更是發生意外時求援重要工具。

為了讓更多的登山遊客可在行程中打卡、報平安及緊急求援，玉山處前年起遠傳電信業者合作測試登山步道手機訊號，去年在與中華電信及台灣大哥大等電信業者合作檢測訊號，園區內七大登山步道系統手機訊號，3月完成資料更新，共有167處可通訊點，比上次增加69處，將可通訊牌示設置於里程牌等設施上或明顯之處。

這些通訊地點，方便登山發生意外時，山友可到臨近訊號點對外求援，不過，部分通訊點牌卻遭破壞，玉管處研判，應是山友在通訊點卻發現手機訊號不穩或是斷訊，氣憤下破壞通訊牌。