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中部空品「紅色警示」 彰化縣環保局要求中火降載改善
空汙又來了！今天早上，彰化沿海空氣品質指標（AQI）呈「橘色提醒」，二林測站一度達154「紅色警示」，彰化縣環保局表示，預估影響期間至3月15日才會改善，除要求台中火力發電廠降載外，也請民眾減少外出，外出做好自身健康防護。
環保局表示，今天的環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側且清晨及夜間風速較弱，擴散條件差，易於汙染物累積，午後風速增強，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。
環保局表示，已啟動緊急應變機制，透過中臺灣區域治理平台，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今天已預先降載2000MW（含歲檢修），環保局並通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並要求營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施，以減緩空氣品質進一步惡化。
彰化縣四個測站中，今天上沿海的線西、二林及大城測站，均是「橘色提醒」，二林 AQI甚至高達154的「紅色警示」，到中午逐漸轉為「橘色提醒」，稍有改善，環保局表示，這波空汙將持續影響到15日，請民眾盡量減少戶外活動，外出最好戴口罩，做好防護。
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