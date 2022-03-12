防虎豹潭意外重演 山區暴雨警報5月上線雙北先試辦

去年10月16日，新北市雙溪虎豹潭意外造成六人死亡，中央氣象局於一個月後預告，為避免憾事重演，將於今年雨季推出「山區暴雨國家警報」。氣象局說，將從新北先試辦，5月正式上線。不過氣象專家提醒，現有科技沒辦法完全預測小尺度極端天氣事件，提高自身風險意識才是最重要的事。

立法院交通委員會去年11月審查氣象局預算時，立委陳明文等立委提案通過，「有鑑於10月雙溪區虎豹潭發生六人落水意外，使親友傷心欲絕，由於台灣溪流短，山區河道更窄，暴雨使支流匯聚成洪峰時間非常短，請氣象局比照地震預警手段，在山區及水雞發生暴雨時，針對集水區動民眾及鄰近警察機關發送簡報簡訊，做為預警，已減少憾事發生可能」。

氣象局長鄭明典今天受訪時表示，在去年虎豹潭意外發生後，與雙北消防局協商，評估試辦地點，除了虎豹潭外，還有新北三峽大豹溪，台北的地點也在密切討論中，會趕在梅雨季之前，預計5月上線。

鄭明典說，以往的降雨預報是針對特定地點，山區暴雨預報則是針對河川上游，發布警報後會將資訊給當地消防局去做後續處置會應變。因為每個溪流狀況差異大，只能邊做變看邊調整，很怕預警次數太頻繁會擾民，也很怕預警區域跟時間不夠精準。是否拓展到雙北以外縣市還要看試辦狀況。

氣象預報中心主任呂國臣說，目前雙北的試點還在做最後確認，不會是整條溪流，而是在溪流上找尋1、2個合適的地點，像是可能會選在橋面下等等。4月會先做測試，希望可以蒐集到當地降雨資料並作驗證，不同情境也會有不同運作。並規畫於5月1日上線。

呂國臣說，目前初步共識是以瞬間大雨標準來檢視，當每小時降雨量達到40毫米，且一段時間沒有下雨、河床是低的，恐有溪水暴漲疑慮，就會發布警報；另外因為遊憩以白天為主，晚上暫時不會發布警報；由於每處基地台不同，幾公里內民眾會收到則不一定。不過他強調，有關發布標準都會滾動式檢討，希望能起到最佳效果。

天氣風險公司總經理彭啟明說，小尺度極端天氣事件預警，在全世界都一樣，沒辦法做到百分之百，這是民眾和政府都必須體認到的事實。

彭啟明說，台灣地形很多，要去精準預警有其難度，有工具提醒民眾很好，但最重要還是民眾對山林跟溪流的風險意識，虎豹潭案例就是例子，民眾缺乏對午後雷陣雨跟暴雨的警覺，因此應該提升風險意識更為重要。

彭啟明說，現在任何工具都沒辦法百分之百預測，也許精準度可以到百分之九十，但偏偏百分之一就會造成不必要傷亡。尤其山區基地台密度又更稀疏，一直發也會擾民，連帶讓預報公信度降低，最後變參考用。

彭啟明說，民眾必須養成習看天氣變化的習慣，或是上課時候就要有一定規範，評估每一次去溪流遊憩的風險。多數民眾是沒有風險意識，都怪政府沒通知，但自己根本不看，有警報恐怕也沒用。