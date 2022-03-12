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藝人朱芯儀罹癌 花蓮門諾醫師提醒30歲以上定期健檢

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院醫師提醒，30歲以上民眾要定期健檢，政府提供多項健檢補助，可善加利用。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院醫師提醒，30歲以上民眾要定期健檢，政府提供多項健檢補助，可善加利用。圖／門諾醫院提供

36歲的藝人朱芯儀宣布自己罹患乳癌第2至3期，正在接受化療且確定要切除右側乳房，引起關注。花蓮門諾醫院醫師表示，許多癌症初期沒有明顯症狀，容易被忽略，建議30歲以上就要定期健康檢查，不要耽誤治療黃金期。

門諾醫院表示，乳癌、子宮頸癌、卵巢癌都是女性常見癌症，乳癌更是台灣女性好發癌症第一名。門諾醫院癌症中心主任林斈府，曾在臨床遇到幾位23歲至30歲不等的乳癌患者，他說，台灣乳癌好發年齡雖有年輕化趨勢，若能早期發現，不論藥物種類、跨科團隊合作，整體治療成效都最好。

有些女性怕痛，或覺得害羞，不敢做檢查，門諾醫院健檢中心主任黃繩龍認為這是錯誤觀念，不論單身或已結婚、有子女，都應該關心自己的身體，切勿因不好意思賠上健康。他曾遇到有患者因害羞不敢做子宮頸抹片檢查，直到非經期出血求診，確診為子宮頸癌。

黃繩龍表示，政府補助許多免費健檢項目，40歲至65歲每3年可接受1次免費健康檢查、65歲以上則是每年1次，可以善加運用；衛福部國民健康署也補助大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌等4大癌症檢查，50歲到74歲每2年可以進行1次糞便潛血檢查。

45歲到69歲的女性，或40歲到44歲且二等親內曾罹患乳癌的女性，每2年可以做1次免費乳房X光攝影；30 歲以上女性每年可進行1次子宮頸抹片檢查；30 歲以上且有嚼檳榔或吸菸者，或是18歲以上有上述習慣的原住民，每2年1次可進行口腔黏膜檢查。

肺癌、肝癌、胃癌等雖未列入補助，民眾還是可安排自費檢查，黃繩龍建議，若家有遺傳因子，或生活作息長期不規律等，可每3年選擇1項檢查。

肺癌連續11年蟬連十大致死癌症榜首，門諾醫院胸腔科醫師許智凱表示，肺癌早期沒有症狀，不容易發現，X光檢查也容易有死角，建議可透過低劑量電腦斷層檢查，可幫助腫瘤在很小的結節時就被發現，做進一步治療。如有家族病史、長期吸二手菸、經常煮食或曾有肺部疾病，都可向醫師諮詢。

花蓮門諾醫院醫師提醒，30歲以上民眾要定期健檢，政府提供多項健檢補助，可善加利用。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院醫師提醒，30歲以上民眾要定期健檢，政府提供多項健檢補助，可善加利用。圖／門諾醫院提供

子宮頸癌 乳癌 癌症

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