快訊

直播／HBL四強開戰 北一女61：43領先永仁18分

台南確診30多歲男藥師被爆有足跡未公布 衛生局回應了

春暖花開氣溫忽冷忽熱 皮膚過敏患者增多

中央社 / 花蓮縣12日電

春天氣溫回暖，民眾走出戶外，花蓮慈濟醫院皮膚科主任林子凱表示，花粉、塵蟎到處飄，氣溫忽冷忽熱，近日皮膚過敏患者增多，提醒民眾注意室內濕度，外出穿長袖、長褲防護。

林子凱今天透過新聞稿指出，春暖花開，但天氣變化大又反潮，民眾容易產生皮膚過敏，起紅疹、癢等症狀，甚至引發異位性皮膚炎，建議到戶外活動應穿長袖、長褲，防護，蚊蟲叮咬。

林子凱指出，對塵蟎過敏的患者，可能會連帶影響鼻子、眼睛及氣管，建議可將室內除濕使濕度降至40%到60%，減少塵蟎生長可能，並加強請洗地毯、沙發等容易滋生塵蟎的區域。

為避免引發異位性皮膚炎，林子凱說，平時可擦保濕乳液、乳霜保養，避免皮膚太乾燥產生小裂縫，讓過敏原穿透到皮膚底層；也可穿透氣防護性衣物保護，避免過敏原沾黏到皮膚。

林子凱也提醒，春天天氣陰晴不定，氣溫太高悶熱容易長痱子、出現汗疹，若忍不住抓了會造成濕疹，建議到皮膚科看診治療。

林子凱說，另外皮脂分泌旺盛處形成的脂漏性皮膚炎，常會出現頭皮搔癢、脫屑、臉上T字部位、耳朵出現紅疹，都是皮屑芽孢菌過度孳生或皮膚產生油脂過多造成的發炎反應。

林子凱解釋，皮屑芽孢菌是皮膚正常的黴菌，不用特別清除，只有部分特殊體質的人會產生發炎反應，嚴重時詢問醫師，透過藥物控制或使用抗菌洗髮精。

患者 皮屑

延伸閱讀

非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

高中生苦讀眼鏡壞掉「用黏的」 心中有目標考到滿級分

「貓咪忘情狂追咬尾巴」他好奇問原因 專家點4關鍵：次數太多要看醫生

影片／女孩們輕鬆操作的智控洗乾衣機 洗衣＋乾衣1.5小時不累不累

相關新聞

高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有...

姓名部首有木、草、竹出列！六福村入園享5.2折

20年前種下的小樹苗，20年後已長成可以供乘涼的大樹。迎接植樹節到來，六福村主題遊樂園除了搶先栽植2千棵波波球，將園區中...

船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景 潮境方舟1號將亮相

國立海洋科技博物館正建造一艘台灣博物館界首艘量身訂作的船舶「潮境方舟1號」，執行有「潛水的秘密花園」美稱的基隆潮境保育區...

春暖花開氣溫忽冷忽熱 皮膚過敏患者增多

春天氣溫回暖，民眾走出戶外，花蓮慈濟醫院皮膚科主任林子凱表示，花粉、塵蟎到處飄，氣溫忽冷忽熱，近日皮膚過敏患者增多，提醒...

把握周末回溫好天氣 西半部空品較差早晚有霧霾

連日各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，持續受到高壓迴流帶來的暖空氣影響，白天高溫可達26-28度，最低溫則逐...

長照專車搭車資格放寬 竹市估新增千名失能者受惠

為協助失能長輩就醫、復健等交通接送，新竹市31輛長照專車，從2017年服務迄今累計超過2090人。今年配合衛生福利部擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。