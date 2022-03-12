新北汐止及基隆七堵4千戶復電 開關斷裂掉落變壓器引起

新北市汐止區及基隆市七堵區今天上午7時26分，由於線路變壓器故障發生3980戶停電停電，台電表示，6分鐘內轉供，7時32分已復電2357戶，到11點3分已全數復電。經查是汐止幹線一處開關斷裂，掉落至變壓器引起，原因還要再了解。

基隆區處指出，今天停電新北3583戶，基隆397戶。經查事故主因為汐止幹線#134，開關橫單斷裂，掉落至變壓器引起。

今天上午7時26分由於線路變壓器故障，造成新北市汐止區汐萬路一段、鄉長路一段、吉祥街、長江街、長興街、樟樹二路一帶，及基隆市七堵區華新一路及二路、麗景一街及二街、綠葉街等一帶，共3980戶停電，後續將加強設備巡檢及更新汰換，降低事故發生。

台電隨即轉供並派員搶修，7時32分復電2357戶，8時14分累計復電3957戶，其他23戶積極搶修，到11點3分已全數復電。