姓名部首有木、草、竹出列！六福村入園享5.2折
20年前種下的小樹苗，20年後已長成可以供乘涼的大樹。迎接植樹節到來，六福村主題遊樂園除了搶先栽植2千棵波波球，將園區中央魔術噴泉變身為綠意盎然的波波球花海外，即日起也限時推出植樹節優惠520元(原價999元)。
六福村行銷經理黃淑芳表示，同步迎接接續登場的植樹節與白色情人節，六福村即日起至3月31日推出限時優惠；活動期間凡姓名或部首含有「木」、「草」、「竹」，現場購票出示身分證或健保卡，即可享有520元(原價999元)優惠。」例如姓名中含有林、楊、柯、芸、蕙、萱、筠、筑、筱等，皆符合優惠資格。
3月27日前每逢假日，波波球花海中除了放鬆心情一邊野餐，還能一邊聆聽樂團LIVE音樂會演唱。相關活動詳情及優惠可至六福村官網查詢：http://www.leofoo.com.tw/village/
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