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長照專車搭車資格放寬 竹市估新增千名失能者受惠

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府配合衛福部政策持續推長照交通接送，今年預計新增千人受惠。圖／新竹市政府提供
新竹市政府配合衛福部政策持續推長照交通接送，今年預計新增千人受惠。圖／新竹市政府提供

為協助失能長輩就醫、復健等交通接送，新竹市31輛長照專車，從2017年服務迄今累計超過2090人。今年配合衛生福利部擴大長照2.0交通接送服務，長照專車資格從第4級以上中重度失能者，擴大為第2級以上輕度失能者也可申請，有民眾原本只能自費搭計程車，現已可轉搭長照專車，竹市預估將有可增加1千多人受惠。

新竹市的長照專車配備有輪椅升降梯及輪椅固定帶，讓坐輪椅的民眾可以平穩上下車，行車過程不易晃動，且車輛寬敞，家人跟照顧者都能上車陪同，服務也兼顧防疫，落實乘車環境消毒。

衛生局長吳欣席說，統計新竹市原本未被列入長照交通服務的第2級與第3級民眾有1千多人，截至3月11日已有高達2532人申辦交通接送乘車補助券，其中第2級至第3級有246人。

使用長照專車快3年的郭伯伯說，以前出門不方便，無法復健、針灸，以致於曾失去活下去的念頭，但有長照專車協助，讓他出門就醫變得容易，精神狀態與身體狀況都有明顯進步，也讓他更有活下去的希望。陳奶奶的家屬表示，使用1年多來感受最大的便利即為輪椅可以直接上下車，也感謝專業照服員與司機大哥照顧長輩。

衛生局說，新竹市交通接送服務中，除長照2.0提供長照交通車外，若民眾持有身心障礙中重度手冊者亦可申請復康巴士接送服務，這兩種服務可多元並用；長照交通車僅可使用於就醫、復健或洗腎接送，復康巴士則無限制。

衛生局指出，市府長照專車除了專人到府服務評估，市民更可直接在出院前就申請，專人也會提供其他資源，包含承租合適輔具、居家用照顧床等，有需求者可透過「乘車券」搭乘長照專車，每個月享8趟搭乘補助，照顧陪伴者也可一同搭乘，依據身分別還有不同補助費用。

衛生局說，長照專車有5申請步驟，第一撥打長照專線1966提出申請，第二專業人員到府長照失能等級評估，確認符合長照交通接送服務資格，第三領取乘車補助券，第四向特約服務單位電話申請預約，第五民眾依約使用服務，讓就醫復健一路通。

新竹市政府配合衛福部政策持續推長照交通接送，今年預計新增千人受惠。圖／新竹市政府提供
新竹市政府配合衛福部政策持續推長照交通接送，今年預計新增千人受惠。圖／新竹市政府提供
新竹市政府配合衛福部政策持續推長照交通接送，今年預計新增千人受惠。圖／新竹市政府提供
新竹市政府配合衛福部政策持續推長照交通接送，今年預計新增千人受惠。圖／新竹市政府提供

長照 衛生局 復健

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