長照專車搭車資格放寬 竹市估新增千名失能者受惠
為協助失能長輩就醫、復健等交通接送，新竹市31輛長照專車，從2017年服務迄今累計超過2090人。今年配合衛生福利部擴大長照2.0交通接送服務，長照專車資格從第4級以上中重度失能者，擴大為第2級以上輕度失能者也可申請，有民眾原本只能自費搭計程車，現已可轉搭長照專車，竹市預估將有可增加1千多人受惠。
新竹市的長照專車配備有輪椅升降梯及輪椅固定帶，讓坐輪椅的民眾可以平穩上下車，行車過程不易晃動，且車輛寬敞，家人跟照顧者都能上車陪同，服務也兼顧防疫，落實乘車環境消毒。
衛生局長吳欣席說，統計新竹市原本未被列入長照交通服務的第2級與第3級民眾有1千多人，截至3月11日已有高達2532人申辦交通接送乘車補助券，其中第2級至第3級有246人。
使用長照專車快3年的郭伯伯說，以前出門不方便，無法復健、針灸，以致於曾失去活下去的念頭，但有長照專車協助，讓他出門就醫變得容易，精神狀態與身體狀況都有明顯進步，也讓他更有活下去的希望。陳奶奶的家屬表示，使用1年多來感受最大的便利即為輪椅可以直接上下車，也感謝專業照服員與司機大哥照顧長輩。
衛生局說，新竹市交通接送服務中，除長照2.0提供長照交通車外，若民眾持有身心障礙中重度手冊者亦可申請復康巴士接送服務，這兩種服務可多元並用；長照交通車僅可使用於就醫、復健或洗腎接送，復康巴士則無限制。
衛生局指出，市府長照專車除了專人到府服務評估，市民更可直接在出院前就申請，專人也會提供其他資源，包含承租合適輔具、居家用照顧床等，有需求者可透過「乘車券」搭乘長照專車，每個月享8趟搭乘補助，照顧陪伴者也可一同搭乘，依據身分別還有不同補助費用。
衛生局說，長照專車有5申請步驟，第一撥打長照專線1966提出申請，第二專業人員到府長照失能等級評估，確認符合長照交通接送服務資格，第三領取乘車補助券，第四向特約服務單位電話申請預約，第五民眾依約使用服務，讓就醫復健一路通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言