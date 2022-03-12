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把握周末回溫好天氣 西半部空品較差早晚有霧霾

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
連日各地天氣穩定。本報資料照片
連日各地天氣穩定。本報資料照片

連日各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，持續受到高壓迴流帶來的暖空氣影響，白天高溫可達26-28度，最低溫則逐日回升，不過由於西半部沒有太多雲量遮蔽，白天日照充足、夜間則有輻射冷卻作用，日夜溫差仍相當大。

柯聿寧說，在高壓迴流環境下、海峽有背風渦旋存在時都容易造成一些海霧移入的狀況，陸地也有輻射霧，配合擴散條件不佳累積較多的空氣汙染物形成霧霾，早晚外出除了要有點保暖的準備，也要盡量避免吸入太多髒空氣。

今明仍維持類似的天氣，柯聿寧說，今天風向略偏東一些，風速也較強，大台北的西側有氣流過山沉降增溫的作用，感受會比昨天來得更熱一些。

另外，昨天在東北部山區已經有午後雲系發展的狀況，並出現少量的累積雨量，周末兩天在熱力條件較好的情況下，山區午後雲量容易增多，也不排除再出現短暫雨的機會，山區天氣會有些變化，上山活動時稍留意。

柯聿寧說，預計下周一偏北通過的鋒面在模式預報中又再度往北調整，因此對台灣的影響更小，鋒面後方的東北風也更弱、更偏北，下周一到四台灣大致都還在高壓迴流的環境中，溫度沒有明顯變化，不過在大氣中、高層仍然有不穩定的氣流來到台灣上空，因此穩定度較低，午後山區的雲系發展狀況會再明顯一點，也有機會出現一些短暫陣雨的狀況。

柯聿寧表示，下周四有新的鋒面低壓系統東移，預計在晚間到下周五掠過北部，雖然鋒面結構仍偏北，但由於南方北上的水氣較上周來的多，大氣結構也不太穩定，有些小尺度對流移入或發展帶來局部短暫陣雨的機會，不過過去幾天模式預報都有些小變動，降雨區域、量級都還有變動空間，建議可以等2-3天再關注。

輻射

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