周末西半部熱飆31度 下波變天時間曝這些地區會下雨

周末都是好天氣。中央氣象局說，西半部甚至可以來到31度。下周二微弱鋒面通過，對溫度沒影響，不過到了下周四晚上到下周五，又有一道鋒面接近通過，北部、東半部留意局部短暫雨，中部山區也會有零星雨勢。

氣象局氣象預報員張承傳說，下周四白天以前，各地都屬於多雲到晴穩定天氣，只有東半部有零星短暫雨，今、明北部山區午後則有零星雨。

張承傳說，下周一、周二北邊有鋒面從北方海面通過，北部山區有零星降雨，儘管轉東北風，但因為強度很弱，對溫度基本上沒有影響。

張承傳說，值得留意的是，下周四晚上鋒面接近，周五通過，北部、東半部留意局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢。由於後面沒有明顯冷空氣，下周末天氣基本上又轉為穩定。

溫度方面，張承傳說，下周四前各地高溫25到26度，西半部27到31度，要留意早晚稍涼，下周二之前竹苗一帶低溫15到16度，其他地區則是在15到20度之間，周二之前西半部日夜溫差大。

張承傳說，下周二鋒面通過，溫度基本上沒影響，各地高溫略降1度。至於下周四的鋒面，高溫也僅降2度。下周四之前西半部、金馬地區留意濃霧，尤其金馬地區，持續時間較長。