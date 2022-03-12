快訊

直播／HBL四強開戰 北一女61：43領先永仁18分

台南確診30多歲男藥師被爆有足跡未公布 衛生局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景 潮境方舟1號將亮相

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館正建造一艘台灣博物館界首艘量身訂作的船舶「潮境方舟1號」，執行有「潛水的秘密花園」美稱的基隆潮境保育區的海灣環境監測、生態修復等工作，可載客20人，4月即可完工亮相。特別的是船底有特製的玻璃觀景窗，民眾可透過參加套裝的環境課程，搭船欣賞到海底魚群、藻類、珊瑚等海洋生態美景。

海科館說，在國發會及教育部的經費支持下，「潮境方舟1號」以執行海灣環境監測、生態修復為主，支援辦理海科館相關的環境教育活動，這艘有可由船底玻璃視窗直視海底的船，目前已快建造完成，預計4月亮相。船身長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺，造價近800萬元，預計3月18日運抵海科館。

海科館館長陳素芬表示，為觀察海灣環境與生物資源，在船底設有寬約60公分、約4公尺的兩片觀景窗。未來在進行海灣資源復育作業時，將選定適當的地點，進行「海中造林」的實驗，未來有機會觀察到海中魚群群聚的狀況。船長將是位年輕的女船長，並結合在地人才，船員由當地退休漁民加入服務行列，共同為永續漁業資源努力，在地連接度密切。

海科館研究典藏組主任施彤煒說，將開設套裝環境教育課程，民眾報名參加，課程之一可搭船欣賞海底生態，目前正在進行海中造林實驗，培育藻類，產生聚魚效果。這項以建構「望海巷海灣」為親近海洋的生態體驗場域計畫，融入傳統漁村漁業與生態環境元素，除可創造生態資源的多元價值外，亦可增加地方產業發展與就業機會。

海科館說，潮境為海洋保育區，魚類及珊瑚生態豐富，若海灣生態資源復育的狀況良好，在海水清澈度好時，有機會觀察到海灣中的生態環境。海科館未來也將規畫「潮境方舟遊」及「潮境方舟探索課程」，課程內容及預約方式，將在海科館官網公告。

船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供
船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景，潮境方舟1號將亮相。圖／海科館提供

海科館 珊瑚

延伸閱讀

保育白海豚減少海洋廢棄物 嘉義縣回收魚網循環經濟

影／保育鳥黃鸝現身鳥友驚喜 誤認車窗反光鳥影逗趣

維護瀕危保育類「飯島氏銀鮈」有解方 苗栗沙河橋復工

草屯海蟾蜍數量超過1300隻 已抱接產卵下達移除動員令

相關新聞

高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有...

姓名部首有木、草、竹出列！六福村入園享5.2折

20年前種下的小樹苗，20年後已長成可以供乘涼的大樹。迎接植樹節到來，六福村主題遊樂園除了搶先栽植2千棵波波球，將園區中...

船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景 潮境方舟1號將亮相

國立海洋科技博物館正建造一艘台灣博物館界首艘量身訂作的船舶「潮境方舟1號」，執行有「潛水的秘密花園」美稱的基隆潮境保育區...

新北汐止及基隆七堵4千戶復電 開關斷裂掉落變壓器引起

新北市汐止區及基隆市七堵區今天上午7時26分，由於線路變壓器故障發生3980戶停電停電，台電表示，6分鐘內轉供，7時32...

春暖花開氣溫忽冷忽熱 皮膚過敏患者增多

春天氣溫回暖，民眾走出戶外，花蓮慈濟醫院皮膚科主任林子凱表示，花粉、塵蟎到處飄，氣溫忽冷忽熱，近日皮膚過敏患者增多，提醒...

把握周末回溫好天氣 西半部空品較差早晚有霧霾

連日各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，持續受到高壓迴流帶來的暖空氣影響，白天高溫可達26-28度，最低溫則逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。