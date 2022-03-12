船底玻璃觀景窗看保育海底生態美景 潮境方舟1號將亮相

國立海洋科技博物館正建造一艘台灣博物館界首艘量身訂作的船舶「潮境方舟1號」，執行有「潛水的秘密花園」美稱的基隆潮境保育區的海灣環境監測、生態修復等工作，可載客20人，4月即可完工亮相。特別的是船底有特製的玻璃觀景窗，民眾可透過參加套裝的環境課程，搭船欣賞到海底魚群、藻類、珊瑚等海洋生態美景。

海科館說，在國發會及教育部的經費支持下，「潮境方舟1號」以執行海灣環境監測、生態修復為主，支援辦理海科館相關的環境教育活動，這艘有可由船底玻璃視窗直視海底的船，目前已快建造完成，預計4月亮相。船身長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺，造價近800萬元，預計3月18日運抵海科館。

海科館館長陳素芬表示，為觀察海灣環境與生物資源，在船底設有寬約60公分、約4公尺的兩片觀景窗。未來在進行海灣資源復育作業時，將選定適當的地點，進行「海中造林」的實驗，未來有機會觀察到海中魚群群聚的狀況。船長將是位年輕的女船長，並結合在地人才，船員由當地退休漁民加入服務行列，共同為永續漁業資源努力，在地連接度密切。

海科館研究典藏組主任施彤煒說，將開設套裝環境教育課程，民眾報名參加，課程之一可搭船欣賞海底生態，目前正在進行海中造林實驗，培育藻類，產生聚魚效果。這項以建構「望海巷海灣」為親近海洋的生態體驗場域計畫，融入傳統漁村漁業與生態環境元素，除可創造生態資源的多元價值外，亦可增加地方產業發展與就業機會。