指示用藥給付擬擴大檢討 醫界憂惹民怨藥界支持

衛福部健保署檢討指示用藥給付，對此醫界憂心，民眾逕自買藥恐延誤病況，且醫師若開藥民眾得自掏腰包，恐惹民怨；藥界則支持，自費購買指示用藥更能導正用藥觀念。

衛生福利部健康保險署逐步檢討指示用藥給付，近期統計民國109年用藥人數低於5000人的指示藥共356項，評估將退出健保給付，其中以家醫科、內科、兒科與耳鼻喉科用藥占大宗。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事周慶明近日告訴中央社記者，指示藥退出健保給付議題討論已久，包含將處方藥轉列指示藥，或將原有給付品項逐步取消給付，這樣的政策方向，可能侵害民眾健康權，也惹來民怨。

周慶明說明，民眾難自行判斷生大病或生小病，若未經醫師診斷逕行到藥房買指示藥，可能延誤治療時機。

他舉例，民眾可能撞到頭導致頭骨有裂縫，腦脊髓液可能從鼻腔流出，症狀如同流鼻水，若民眾誤以為僅是感冒僅買藥服用，延誤治療可能導致腦炎、腦膜炎等嚴重病況。

周慶明也提到，過去外界常稱要效法指示藥比例高的美國，事實上台灣與美國人口密度與醫療環境不同，台灣人口密集、基層診所可近性高，方便民眾看診後再拿藥，反觀美國地廣人稀，病痛就醫不便，只好到藥局買藥，兩者不可類比。

周慶明表示，健保署限縮指示用藥給付，事實上省不了多少錢，卻可能危害民眾健康，且醫師若開立未給付的指示藥，民眾還得自費拿藥，恐惹民怨。

他認為，政府要檢討用量較少的指示用藥，醫界立場只能接受，但若未來檢討到大宗的指示藥，恐有不良效應產生。

另一方面，藥界對於指示用藥取消健保給付表達支持。中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒說，依照藥品分級，副作用強、藥效強烈的屬處方藥，由醫師開立處方；副作用輕微、藥效中等的為指示藥，不需醫師處方，只要由醫師或藥師指示後用藥。

黃彥儒說，目前逐步落實分級醫療，不用大小病都跑到醫院，特別是輕微的症狀可由藥師指導用藥，也會提醒民眾若用藥後症狀持續就要就醫評估，可讓醫療制度更完善發揮。

黃彥儒也提到，指示用藥健保給付下，不少民眾養成看病就要拿藥、甚至拿愈多藥愈划算的錯誤觀念，事實上有些藥物非必要使用，透過自費制度或可導正觀念，也可讓藥師衛教更完整。