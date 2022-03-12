健保擴大藥品檢討 356款指示藥擬不再給付

健保藥品部分負擔改革在即，健保署近期也擴大檢討指示藥品，擬不再給付356項年用量低於5000人的指示藥品，若全數取消，每年可望省下751萬元，用以挹注新藥。

「指示藥品」是不需醫師處方，民眾可直接在藥局購買的成藥，根據「全民健康保險法」規定，指示藥品並非健保給付範圍。

不過，由於過去公保、勞保時代都有給付指示藥品，考量患者用藥習慣，健保上路後仍繼續給付，但此後不再給付新的指示藥品，也沒有下限價保障，遭醫界垢病「比糖果還便宜」的藥品大多都是指示藥。

如今健保財務連年虧損，衛生福利部擬調高藥品、慢性病連續處方箋等部分負擔來因應，每年耗費健保超過新台幣10億元的指示藥品將何去何從，也備受外界關注。

中央健康保險署醫審及藥材組科長連恆榮近日接受中央社記者訪問時表示，過去20多年，健保逐年取消指示藥品給付，從民國94年給付1200多項、每年藥費約23億元，後來逐步取消維生素、電解質、酵素、制酸劑等，到110年僅剩851項、花費約14.7億元。

根據健保署統計，110年指示藥品申報金額前10名當中，光是不同劑量的緩瀉劑就占3款，每年約有151萬人使用、藥費達3.22億元；其餘依序為腸胃藥1.44億元、約33.4萬人使用，止痛退燒藥0.9億元、多達609萬人使用，2款脹氣藥0.74億元、約214萬人使用，化痰藥0.52億元、約52萬人使用，制酸劑0.4億元、約29.9萬人使用，抗組織胺520萬元、約58.3萬人使用。

連恆榮指出，健保署去年12月22日邀集醫藥相關學協會及病友團體共同討論指示藥品政策方向，決議優先針對109年使用人數低於5000人的指示藥品檢討，目前共有356項藥品評估取消給付，以耳鼻喉科常見的感冒藥、退燒藥、止痛藥以及胃腸藥、兒科用藥居多。

連恆榮說，健保署已將藥品清單提供給相關醫藥全聯會及團體，希望3月底之前蒐集各界意見，若共識度高將取消健保給付，預估1年可省下751萬元，盼用於其他新藥給付，至於何時拍板還有待後續討論。