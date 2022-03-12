高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大；西半部清晨易有輻射霧，影響能見度。

中央氣象局也發布濃霧特報，今天澎湖、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台中、桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，新竹、苗栗沿海能見度亦較低。

今天北部高溫回升至29度，中南部更達30度以上，日夜溫差最大近15度；北部13至29度，中部13至30度，南部14至31度，東部15至29度。

他表示，下周一微弱鋒面從北方海面掠過，各地仍維持多雲時晴、偏暖的天氣，僅北台灣雲量稍增。下周二至周四各地晴時多雲、持續偏暖，東半部偶有零星少量降雨的機率。

下周一至周四西半部清晨易有輻射霧，注意行車安全。下周四晚、周五另一波移動快速的鋒面通過，但為期末的模擬，降雨時間及範圍，模式仍在調整，需持續觀察。