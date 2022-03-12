快訊

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」否認5大嚴令：不選擇拋妻棄子的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大。本報資料照片
今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大；西半部清晨易有輻射霧，影響能見度。

中央氣象局也發布濃霧特報，今天澎湖、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台中、桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，新竹、苗栗沿海能見度亦較低。

今天北部高溫回升至29度，中南部更達30度以上，日夜溫差最大近15度；北部13至29度，中部13至30度，南部14至31度，東部15至29度。

他表示，下周一微弱鋒面從北方海面掠過，各地仍維持多雲時晴、偏暖的天氣，僅北台灣雲量稍增。下周二至周四各地晴時多雲、持續偏暖，東半部偶有零星少量降雨的機率。

下周一至周四西半部清晨易有輻射霧，注意行車安全。下周四晚、周五另一波移動快速的鋒面通過，但為期末的模擬，降雨時間及範圍，模式仍在調整，需持續觀察。

輻射 馬祖 桃園

延伸閱讀

濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

明天凌晨起鋒面及強冷空氣南下 吳德榮：低溫下探10度

下周一鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：低溫恐跌破10度

周日起強冷空氣南下 雨勢大有望降雪、最冷急凍10度

相關新聞

高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有...

科普好健康╱主動脈瓣狹窄 換瓣膜安心

「主動脈瓣狹窄」好發於老年人身上，是一種退化性瓣膜疾病，常會出現昏倒、胸痛、呼吸困難等症狀，甚至有猝死可能，一旦出現症狀...

愛肝達人站／做好二老健康照護 比買保險好

大陸女士擇偶條件：「有車有房，父母雙亡！」

健康你我他／多吃高纖維蔬果 每天運動走萬步

服兵役時，在基礎訓練中心三個月期間，因操課嚴格、情緒緊張，導致排便不順，每天躁鬱不安、精神不振；踏入社會後，也常因壓力大...

非聽不可／認識三高防治 慢性腎臟病防治

主講：三軍總醫院家醫科醫師吳立偉

雲端發票 增65萬組500元獎

財政部昨公告今年各期統一發票開獎獎別及組數，最大的不同在於不再增開六獎（兩百元）獎項，而是改增開雲端發票專屬獎，將發票存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。