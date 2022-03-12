將生硬科技融入生活 宏碁以AI提升北捷安全與營運效率

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁、北捷、北科三方進行運輸創新合作計畫「台北大眾捷運安全升級計畫」，以人工智慧（AI）、雲端大數據為技術核心，提升北捷旅客安全與營運效率。（圖／宏碁提供）
宏碁、北捷、北科三方進行運輸創新合作計畫「台北大眾捷運安全升級計畫」，以人工智慧（AI）、雲端大數據為技術核心，提升北捷旅客安全與營運效率。（圖／宏碁提供）

宏碁、北捷、北科三方進行運輸創新合作計畫「台北大眾捷運安全升級計畫」，以人工智慧（AI）、雲端大數據為技術核心，建置入站防疫安全檢測系統、車廂異常移動偵測系統、主動式電扶梯安全系統等三系統，提升北捷旅客安全與營運效率。

去年完成的入站防疫安全檢測系統，首創捷運入站防疫地圖，維持旅客進站效率又能利用大數據防疫平台模擬防疫地圖，有效降低染疫風險。

公安議題向來是社會關注的焦點，「車廂人潮異常移動偵測」，用於偵測車廂人潮的移動狀態，當出現異常移動，如逃竄、對峙的狀態時、又或者旅客身體不適倒臥狀況發生，以及車輛行進時車廂異常開啟，皆能即時回傳事件代碼及事件影像至駕駛室及行控中心，發出警示，爭取應變反應時間，不同以往僅能由旅客主動通報或者駕駛員全時監看，從偵測到通報1秒鐘的關鍵時刻，降低傷害及損失風險。

此外，透過AI影像分析的延伸應用，還可以知道車廂內精確人數、密度、空位偵測等，及時調度紓解排隊人流，適度空間導引，增加旅客舒適度，到站後可進行全車廂清車偵測，告知站務人員是否有旅客未下車、或遺留物品在車廂中，提升營運效率，讓服務加分。

與旅客安全息息相關的「主動式電扶梯安全系統」，以AI影像分析主動預防、事前預警，以聲光方式提醒搭乘電扶梯旅客步履安全，當發生跌倒或滾落狀況時，系統會即時通知站務人員進行SOP作業，降低傷害與損失，大幅縮短應變時間；在特殊節日中，也會以圖示提醒進行旅客有趣互動，讓科技更有溫度。

北捷幅員廣闊，有40公頃級別的機廠、多種類的列車、加上綿延的軌道及大量的站體，形成大量且又分散的場域特性。

為此，宏碁採取AI邊緣運算技術，將影像分析的任務，從雲端移至各個現場，不僅縮短傳輸距離、免去昂貴的大型骨幹光纖網路、節省大量影像傳輸所需之頻寬，同時也能避免因網路連線欠佳而造成的服務中斷，有效提高了反應速度及降低延遲時間。

宏碁在本次合作，導入了自有的AI BOX-最輕巧的多功能邊緣運算裝置，拳頭般的硬體尺寸，適合嵌入到有限的空間裡，如電扶梯、車廂等，模組化的設計，讓裝置可以一機多用，彈性地抽換AI模型及演算法，即可滿足不同場域的需求。

宏碁與北捷及北科三方舉辦的運輸創新合作計畫──「臺北大眾捷運安全升級計畫」，是以人工智慧（AI）、雲端大數據為技術核心，規劃24個月為期程，以板南線忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化三站作為安全示範建置車站，預計2023年6月完成，這項計畫包含入站防疫安全檢測系統、車廂異常移動偵測系統、主動式電梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、AI站務員服務系統及逃票行為偵測系統等七大建置項目，未來將成功模式擴增至更多項目、多站、全線，甚至海內外的捷運或大眾運輸。

車廂 AI

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