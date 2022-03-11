5歲癌童挺過30次化療 周大觀基金會助圓夢辦畫展

熱愛繪畫的5歲女童潘盈希，去年9月罹患腦癌，在父母的陪伴下挺過30次化療。周大觀文教基金會今天頒予抗癌圓夢助學金，將為她舉辦巡迴全台的畫展，盼她堅強面對癌症，實現夢想。

潘盈希熱愛繪畫，儘管腫瘤壓迫神經，影響反應與身體平衡，眼睛也出現複視；為能看清楚，眼球必須朝內而造成鬥雞眼，但她勇敢面對身體不適，分秒必爭，持續繪畫，榮獲周大觀文教基金會頒發2022年抗癌圓夢助學金。

周大觀文教基金會今天在潘盈希就讀的桃園貞德幼稚園舉辦畫展首展活動，桃園市長鄭文燦也出席為她鼓勵。

周大觀文教基金會表示，潘盈希去年9月出現肢體動作異常的狀況，走路不穩，也常打翻水或飯菜，醫生診斷罹患第4期腦癌。由於腫瘤長在腦幹，無法手術切除，只能以電療、 口服藥物、標靶藥物、臨床實驗等方式抑制腫瘤的擴大，控制病情。

潘盈希從進醫院治療至今，做了30次的化療，最近病情改善，醫生同意她出院，但也告知可能只剩1年的時間。潘盈希的夢想是能多活一點，體驗世界，周大觀文教基金會希望助她圓夢。

周大觀文教基金會創辦人周進華指出，潘盈希是基金會25年來幫助過的患者中「年紀最小、最勇敢的小天使」，她克服用藥與打針的不良反應，初期眼球嚴重內縮問題也改善，現在可以與點滴和平共處，還能吃下比苦瓜還要苦的藥物。

周進華指出，5歲罹癌對孩子的衝擊很大，別人在享受幼稚園的時光，她每天在醫院與癌症惡魔搏鬥。潘盈希的爸爸從事木工，媽媽全職陪伴、教育她，盈希還有個國小3年級的姊姊，基金會也希望助學金能為盈希全家加油打氣。

周進華說，畫展自4月起將在全台巡迴展出，共7個場次，同時舉行今年「播種好苗、撒播希望」中小學幼兒生命教育種子教師研習交流，讓盈希全家有機會到全台走走，並與更多人分享生命經驗。