研究：第1型糖尿病患符合2條件 心血管風險倍增

第1型糖尿病患的心血管風險因子有眉目，長庚醫院研究發現，第1型糖尿病患若20歲前就發病，且有罹患第2型糖尿病的一等親屬，心血管疾病風險恐增2.61倍，成果登上國際知名期刊。

林口長庚醫院今天發布新聞稿指出，據統計，全台糖尿病患者多達200萬人，高居國人10大死因第5名，糖尿病又根據原因不同分為第1型與第2型，其中第1型糖尿病比例遠低於第2型糖尿病，只有不到1%。

林口長庚醫院新陳代謝科醫師林嘉鴻解釋，第1型糖尿病大多是因自體免疫異常，導致胰島素無法正常分泌；而第2型則是因細胞對胰島素的敏感度降低，使得血糖無法進到細胞，儘管胰臟更努力分泌胰島素，最後仍因分泌不足，導致大量葡萄糖留在血液裡造成高血糖。

林嘉鴻說，糖尿病患者罹患心血管疾病風險比常人來得高，但目前僅知第2型糖尿病之所以罹患心血管疾病，大多與胰島素阻抗有關，第1型糖尿病患者罹患心血管疾病的危險因子則不清楚。

林嘉鴻認為，醫界已知第2型糖尿病患者具有明顯家族遺傳特性，患者的一等親屬也有較高風險發生高胰島素血症、動脈粥樣硬化，好奇第1型糖尿病的心血管風險是否也與第2型糖尿病有關。

林口長庚醫院透過利用健保資料庫，建構全台最大規模的第1型糖尿病家族病史關係模型，共收集1萬多名第1型糖尿病患資料，其中有1302人具有第2型糖尿病家族史、9935人沒有第2型糖尿病家族史。

研究發現，第1型糖尿病患若有一等親屬患有第2型糖尿病，且本身發病年齡小於20歲，其發生心血管不良事件的風險，相較於沒有第2型糖尿病家族史的第1型糖尿病患增加2.61倍，腎臟病變風險也會增加1.44倍、視網膜病變風險增加1.28倍、神經病變風險增加1.24倍。

這項研究報告已於去年12月刊登在國際頂尖期刊「美國醫學會雜誌」（JAMA）的子期刊「美國醫學會期刊網路版」（JAMA Network Open）。

林嘉鴻說，這是全球首度針對第1型糖尿病患、以建立家族病史模式進行的大規模研究，盼在臨床上針對較早發病的第1型糖尿病患，運用簡單的門診家族史篩檢，找出高危險族群，給予及早的預防與介入措施，從飲食、運動、藥物等各方面去控制，以降低併發症的風險。