三代猴王再聚首 《東方神奇美猴王》周末鬧熱台北

傳統戲劇總能以淺顯、可親的方式，將經典故事恆常流傳。由趨勢教育基金會與台灣戲曲學院共同製作、「臺灣第一美猴王」朱陸豪領銜的《東方神奇美猴王》，去年十二月在高雄衛武營演出獲得廣大迴響。台北場次則將在本周末3月12日（六）於台灣戲曲中心大表演廳正式登場，同時趨勢教育基金會再於五月推出「真·情男兒篇」三齣傳奇名戲，3月12日（六）起將開放超早鳥搶票、精彩可期。

由朱陸豪、徐挺芳與秦朗輪「三代猴王」熱鬧聚首、輪番登台演出 《東方神奇美猴王》的「鬧龍宮」、「鬧地府」、「鬧天宮」等劇目，將京劇以生動、可親的形式呈現給新一代觀眾，雅俗共賞。也由於高雄演出的熱烈回應、加上為推廣戲劇普及的念想，主辦單位並推出「限量紅席贊助席」，內容為不提供折扣的五千元票價，並將收入投入於戲曲教育經費。提出此一概念的趨勢教育基金會執行長陳怡蓁則表示，栽培京劇演員需要好的老師、環境與舞台，而趨勢教育基金會更樂見認同理念的朋友一同支持、共襄盛舉。

也由於《東方神奇美猴王》大受好評，趨勢教育基金會再與朱陸豪合作，將在五月出帶來《盜御馬》、《問樵鬧府・打棍出箱》與《長坂坡・漢津口》三齣戲劇，取材自《施公案》、《三俠五義》與《三國演義》等經典俠義小說，因將父子、君臣、江湖兄弟的人倫情義真摯捕捉，因而定名為「真·情 男兒篇」，其中《問樵鬧府》、《打棍出箱》更是讓美學名家蔣勳也為之好評。朱陸豪並表示：「老生戲重唱段來表現內心，而周正榮的《問樵鬧府・打棍出箱》巧妙融入武生的手勢身段來加強范仲禹內心對無常境遇的恐懼，年輕時學這套戲時不夠理解，而今多了人生歷練，再次詮釋此角色心中別有體悟。」