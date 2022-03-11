荔枝果實初長成 最怕這種蟲來產卵

高屏地區的玉荷包荔枝花穗上陸續出現綠豆大的小果，喜歡取食荔枝果實的「蒂頭仔蟲」-荔枝細蛾，在荔枝果實綠豆大時就可能在果皮上產卵，孵化後的幼蟲隨即蛀入果實內危害。

農委會高雄農改場表示，目前是重要的病蟲害防治時機，自荔枝小果期就要注意防治荔枝細蛾，避免害蟲數量遽增而影響荔枝收成。

高雄場場長戴順發表示，荔枝處於營養生長期時，細蛾幼蟲可鑽入新梢的髓部取食，造成嫩枝空心，致新梢生長不良且易折斷，結果期時成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。

因此，在果肉尚未包裹種子前，幼蟲蛀食種子，當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果，部分收成果實蒂部常見細蛾幼蟲及蟲糞，致商品價值降低。

他表示，高屏荔枝進入小果期，荔枝母花謝後約10天即開始進行荔枝細蛾的防治，選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧或益洛寧等，選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，以避免抗藥性產生。