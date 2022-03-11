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高雄建築工跌倒遭鋼筋插眼穿腦 3次手術救回一命

中央社 / 高雄11日電

高雄一名30多歲建築工人在工地作業時不慎跌倒，遭30公分長的鋼筋從眼眶戳進腦部，住院3個月、歷經3次手術，終於救回一命，但仍有右側手腳癱瘓、失語症等後遺症。

高雄長庚腦神經外科醫師丁俊瑋今天接受媒體聯訪表示，這名30多歲建築工人送醫時，有一根鋼筋從右眼眶內側直接戳到腦部後側，經過額葉、顳葉直接戳到頂葉，造成腦部很大的損傷、有大片腦出血，所幸送醫時還有生命徵象。

當時由腦神經外科醫師黃裕樺主治，參與醫療團隊的丁俊瑋說，團隊第一時間先替男子開顱減壓、清掉看得到的血塊以救回性命；後來又在複合式手術室進行血管攝影，確認大血管未受影響，才將鋼筋移除，並因擔心腦部內外相通會引發感染，又做了顱底重建手術。

他表示，後來再替工人檢查時，發現因血管受傷，造成腦部有2處出現假性動脈瘤，因此又進行栓塞手術，預防動脈瘤破掉。病人住院約3個月後順利出院，目前透過門診追蹤，已經進步到對外界有反應，但仍有右側手腳癱瘓和失語症等嚴重後遺症，不過後續復健應該還有進步空間。

他也說，臨床上遭較長的物體貫穿腦部，常傷及大血管、腦幹等重要結構，造成患者很快就會死亡，但這名工人很幸運，鋼筋剛好擦過大血管且未傷及腦幹。他並提醒，遇頭部穿刺傷應須立即送醫急救，千萬不要試圖拔出穿刺物和加壓傷口，避免引發大出血或讓傷害加重。

手術 建築 醫師

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