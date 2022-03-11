慈濟每天動員逾80名志工 打包援烏克蘭物資

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已超過兩周，超過200萬烏克蘭難民逃離至他國。我外交部開放接受民間捐贈物資送愛給烏國難民，慈濟基金會表示，慈濟接獲外交部訊息後，自11日起至18日，每天預計動員至少80名志工齊聚外交部，協助分類、打包從各方湧入的救難物資，讓千里之外需要援助的烏國難民，能更快速拿到物資。

今天一早，慈濟邀集到的86名慈濟志工，與外交部自行招募的志工組成團隊合作，重新整理全台民眾滿滿的愛心。

慈濟志工羅美珠說，為協助受戰火影響而逃到鄰國避難的烏克蘭百姓，外交部開放接受民間捐贈物資，募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民，僅接受20類物品、14類藥品，慈濟志工也參與物資整理，讓這些物資能更快速到達難民手中。

參與打包物資的中華民國台灣女童軍總會蔡旻軒表示，俄烏克蘭戰爭後，在網站上看到一名同為女童軍的朱莉婭，分享她跟母親逃離家園的艱難過程，如何步行穿越烏克蘭邊境的故事，看完這個過程內心非常傷心，不斷思考要怎麼幫助遠在千萬之外的難民。

蔡旻軒說，一開始真的不知道可以做什麼，身在台灣也希望能略盡棉薄之力，所以不斷注意各種訊息，看到外交部官網發起送援捐物資到烏克蘭，推估會送很多的物資來，於是主動跟外交部國際事務會NGO連繫，知道有分裝打包的人力需求後，就立即在臉書、LINE、IG上發出訊息徵求志工一起加入，目前招到年齡在18到30歲。