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靜脈曲張引發下肢噴血 嚴重者險致命醫師籲及早就醫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
靜脈曲張引發下肢噴血，嚴重者險致命醫師呼籲久站坐者不可忽視，出現症及早就醫。記者蔡維斌／翻攝
靜脈曲張引發下肢噴血，嚴重者險致命醫師呼籲久站坐者不可忽視，出現症及早就醫。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣陳姓老阿嬤老覺得腳重重且有色素沈澱，腳傷口久久不癒，還一度腳噴血被送成大醫院斗六分院急診，經影像學檢查，診斷爲雙下肢嚴重靜脈曲張併發潰瘍，經微創手術移除病灶靜脈，並配合穿著醫療彈性襪，2個月終告痊癒。

成大醫院斗六分院醫師鄭吉夫表示，靜脈曲張早期無明顯特定症狀，通常從小腿搔癢、久站後的腿部酸痛腫脹、沉重、疲勞開始，若未妥善處理，站立時小腿後膝蓋窩的小青絲長成凸出腫大青筋，出現靜脈曲張典型特徵，若持續放任，除了會潰瘍、血流不止等，甚至會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞等致命併發症。

下肢靜脈曲張男女比例約3：7，患者罹患深層靜脈血栓、肺栓塞、周邊動脈疾病也比一般人高。所以腿冒青筋已是危機的警訊了。

鄭吉夫指出，靜脈曲張無法完全根治；因此若出現疑似症狀，應立刻著手治療，以免繼續惡化，引發嚴重併發症。目前有壓迫療法、硬化劑或雷射療法及手術治療。

靜脈曲張無法根治但鄭吉夫提醒下列方式可降低靜脈曲張風險，維持正確坐姿，盡量不要翹腳。久站或坐每小時至少要活動1次。減重可降低罹患靜脈曲張機率。均衡高纖低醣低碳飲食，避免因便秘導致成腹壓升高，加速罹患靜脈曲張。戒菸，避免因慢性肺病導致成腹壓升高，加速罹患靜脈曲張。縮短泡湯時間及加強環境通風，高溫會讓血管容易擴張。部分避孕藥可能誘發靜脈曲張，應先諮詢醫師與藥師。睡覺時或不定時將腿抬高，使腿部高於心臟位置。

若出現靜脈曲張症狀，儘量養成這些習慣，早上起床後立刻穿彈性襪，使靜脈沒有擴張空間，不要等到腳腫後再穿，就沒有效果。減重。規律的雙腳屈伸運動、散步健走，可幫助下肢血液回流。如無心衰竭等禁忌症，建議平躺在床上並使用枕頭將雙腳墊高至與心臟同高，每天4次、每次30分鐘，避免久站或久坐。立刻戒菸。

靜脈曲張引發下肢噴血，嚴重者險致命醫師呼籲久站坐者不可忽視，出現症及早就醫。記者蔡維斌／翻攝
靜脈曲張引發下肢噴血，嚴重者險致命醫師呼籲久站坐者不可忽視，出現症及早就醫。記者蔡維斌／翻攝

靜脈曲張 成大醫院 微創手術

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