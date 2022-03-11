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榮陽交團隊研究：剪去關鍵RNA 讓肺癌基因治療露曙光

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
榮陽交團隊最新研究剪掉關鍵RNA，肺癌基因治療露曙光。記者沈能元／攝影
榮陽交團隊最新研究剪掉關鍵RNA，肺癌基因治療露曙光。記者沈能元／攝影

肺癌長年位居國人十大癌症首位，但藥物治療常有抗藥性。陽明交通大學與台北榮總團隊五年前創全球之先，發現人體內環狀RNA190（簡稱C190），扮演肺癌細胞分裂及成長的重要角色。該團隊最新研究發現，利用基因剪輯技術剔除癌細胞中的C190，可抑制肺癌細胞生長，具治療癌症潛力，現正著手研發基因治療，盼3年後研究技術穩定，進行技術轉移，造福更多肺癌患者。

國內肺癌患者主要罹患肺腺癌，此屬非小細胞肺癌，目前科學家已發現腫瘤細胞上的「表皮生長因子受體」(EGFR)活化後，將啟動細胞內一連串的訊息傳遞鏈，造成腫瘤細胞生長、轉移。如今有標靶藥物藉著酪胺酸激酶，以抑制EGFR的活性，進而阻斷癌細胞生長的訊息傳遞路徑。

在台攻讀博士的奈及利亞籍Afeez Adekunle Ishola，與陽明交大藥理所講座教授邱士華、台北榮總醫學研究部助研究員王夢蓮、台北榮總胸腔部主任陳育民，已共同證實C190為癌細胞分裂、成長的重要角色。且C190可在血清中偵測到，並反映癌細胞當下狀態。這項發現讓C190可作為診斷非小細胞肺癌的臨床診斷標記。

邱士華說，環狀RNA是眾多RNA的一種，過去認為它是RNA在轉錄過程中的副產物，不具備主要功能，但榮陽交團隊過去研究就已發現，肺癌末期病患的血液可測得較多的C190，而且有C190也意味著治療效果較差，C190與腫瘤大小、侵犯程度、新陳代謝、存活率等息息相關。

該研究團隊首次利用RNA剪輯技術，剔除C190的表現後，發現在活體或非活體都能降低癌細胞分化與遷移，甚至抑制成長，此顯示基因治療合併RNA剪輯技術，可以做為癌症創新治療的發展方向。此方向有別於標靶藥物阻斷EGFR，利用RNA剪輯可以直接針對關鍵基因阻斷癌細胞的訊息傳遞。

這項發現發表於今年2月的「癌症研究」國際期刊。第一作者Afeez Adekunle Ishola就讀於中研院國際研究生學程，今年已獲得陽明交大與中研院分子醫學博士，代表研究團隊對國際研究人才的高度重視。這項研究除受科技部及教育部深耕計畫的支持外，亦和美國國家衛生研究院等單位合作，攜手建立跨國研究團隊合作模式，增加台灣研究成果的國際能見度。

癌細胞 肺癌 癌症

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