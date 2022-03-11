金山波浪大道319起跑CP值高 加開名額迎萬金石馬拉松
金山區公所第2屆「我金山我驕傲健走路跑」19日登場，將在萬金石馬拉松前一日於經典賽道的金山波浪大道「磺清路」舉行，全程3.8公里的短距離適合全家大小一同參與，健走路跑CP值高，報名免費及提供豐富完賽禮，民眾反應熱烈，活動當周加開100名額，3月14日可至金山區公所報名。
金山區長廖武輝表示，萬金石國際馬拉松是長距離的專業路跑賽事，為讓北海岸在地民眾也能參與路跑運動，特別在舉辦短距離3.8公里的健走路跑，路線在萬金石馬拉松32至35公里路段。此路段行經磺清路段磺清大橋，為金山區著名景點之一，有號稱會跳舞的波浪大道，吸引遊客拍照打卡。
磺清路假日夜間整點有主柱光影投射及播放輕柔音樂，已成為金山新地標。今年延續前次經驗與模式，已提前於3月4日至20日連續17天晚間投射。
廖武輝說，雖然健走路跑活動免費，但相關活動識別布、完賽獎牌、完賽證明等一項都不少，這次也有客製平面及立體口罩、可樂、運動毛巾、運動腰包、運動飲料及瓶裝水等豐富完賽禮，完賽獎牌結合磺清大橋及磁鐵信物。結合在地商家聯合行銷，民眾持識別布至配合店家即可享有特別優惠，詳情資訊請參閱公所官網 https://reurl.cc/nEM4e1。
金山區公所表示，活動分三階段報名，第一階段回饋設籍在地鄉親，第二階段為一般民眾網路報名，均已瞬間秒殺額滿。3月14上午9時加開100位名額於金山區公所3樓臨櫃報名，額滿為止，歡迎愛運動旅遊設籍新北市民本人持身分證件至區公所報名。
已報名的民眾可利用3月14、15日，持身分證件至金山區3樓提前報到領取活動號碼布；第三階段報名於3月19日活動當日僅受理50名萬金石選手持萬金石號碼布現場報名。
主辦單位提醒，3月19日下午4時起跑，活動路權管制範圍含磺港路靠金山青年活動中心側單向及磺清路全段封閉，請民眾及早因應。
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