金山波浪大道319起跑CP值高 加開名額迎萬金石馬拉松

金山區公所第2屆「我金山我驕傲健走路跑」19日登場，將在萬金石馬拉松前一日於經典賽道的金山波浪大道「磺清路」舉行，全程3.8公里的短距離適合全家大小一同參與，健走路跑CP值高，報名免費及提供豐富完賽禮，民眾反應熱烈，活動當周加開100名額，3月14日可至金山區公所報名。

金山區長廖武輝表示，萬金石國際馬拉松是長距離的專業路跑賽事，為讓北海岸在地民眾也能參與路跑運動，特別在舉辦短距離3.8公里的健走路跑，路線在萬金石馬拉松32至35公里路段。此路段行經磺清路段磺清大橋，為金山區著名景點之一，有號稱會跳舞的波浪大道，吸引遊客拍照打卡。

磺清路假日夜間整點有主柱光影投射及播放輕柔音樂，已成為金山新地標。今年延續前次經驗與模式，已提前於3月4日至20日連續17天晚間投射。

廖武輝說，雖然健走路跑活動免費，但相關活動識別布、完賽獎牌、完賽證明等一項都不少，這次也有客製平面及立體口罩、可樂、運動毛巾、運動腰包、運動飲料及瓶裝水等豐富完賽禮，完賽獎牌結合磺清大橋及磁鐵信物。結合在地商家聯合行銷，民眾持識別布至配合店家即可享有特別優惠，詳情資訊請參閱公所官網 https://reurl.cc/nEM4e1。

金山區公所表示，活動分三階段報名，第一階段回饋設籍在地鄉親，第二階段為一般民眾網路報名，均已瞬間秒殺額滿。3月14上午9時加開100位名額於金山區公所3樓臨櫃報名，額滿為止，歡迎愛運動旅遊設籍新北市民本人持身分證件至區公所報名。

已報名的民眾可利用3月14、15日，持身分證件至金山區3樓提前報到領取活動號碼布；第三階段報名於3月19日活動當日僅受理50名萬金石選手持萬金石號碼布現場報名。