海運成本增 台中茂谷柑外銷陷困境 農委會補助辦法出爐

疫情影響，海運運費大幅調升，增加水果外銷成本，影響盤商收購的意願，近一年來茂谷柑外銷大幅衰退，滯銷問題增加，影響價格；農委會日前允諾將協助國內行銷，並於8日發文實施外銷獎勵計畫，出口數量目標700頓。

農委會8日發文公告，將針對國內合法設立並具進出口資格之外銷業者，實施獎勵計畫，於今年2月1日至5月31日內出口茂谷柑鮮果總量達3公噸，即符合標準。外銷歐美、中東地區國家以每公斤16元、中國大陸地區以每公斤4元、其他地區則以每公斤8元進行獎勵補助。

台中東勢、新社、石岡是全臺最大的茂谷柑產區，皮薄多汁被譽為柑橘中的精品；但受到疫情及全球海運壅塞影響，運費飆漲，導致茂谷柑在外銷上出現困難，連帶造成辛苦種植的農友們遭受衝擊。

農委會主委陳吉仲2底與立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、楊瓊瓔、中市農業局長蔡精強到東勢會勘座談，允諾加強國內促銷計畫，本月8日也正式發文，公告外銷獎勵補助，目標出口700公噸，提升業者外銷意願，並穩定茂谷柑國內價格。

立委江啟臣表示，台中茂谷柑種植面積、年產量居全台第一，種植面積超過550公頃，年產量逾1.1萬公噸，但受疫情影響，2021年的外銷額已不到2020年的一半，今年狀況更艱困，如今外銷補助辦法出爐，希望能協助農民度過此次難關，也請大家多多支持在地優質農產，行動下架新鮮甘甜的茂谷柑。