男子遭30公分鋼筋穿顱 高雄長庚團隊急開刀救命

高雄市一名30多歲男性工人因工作時不慎跌倒，30多公分的鋼筋從右眼眶插入腦部，男子當場陷入昏迷緊急送高雄長庚醫院開刀，經5個多小時手術撿回一命，高雄長庚醫院神經外科主治醫師黃裕樺指出，男子很幸運，鋼筋未傷及重大血管及腦幹，住院近3個月後順利出院，還有右邊手腳偏癱、失語症等症狀待復健恢復。

手術由黃裕樺與醫師丁俊瑋等人組成團隊進行，黃裕樺表示，從電腦斷層掃描中可見，鋼筋從右眼眶內側直直戳到後腦勺，經過腦部負責人認知的額葉、掌管語言講話的顳葉最後到與手腳活動有關的頂葉，造成腦部損傷出現大片出血。

黃裕樺說，團隊第一時間先開顱減壓，移開顱骨將看得見的血塊盡量清掉，後續到複合式手術室進行血管攝影，確認大血管未受影響，接著進行鋼筋移除手術，手術順利完成。因擔心腦部內外相通恐造成之後感染，另做顱底重建手術。男子恢復期檢查血管，再發現因部分血管受傷，男子腦部有2處出現假性動脈瘤，為避免後續破掉出血進行栓篩，手術時發現有水腦情況，也及時進行引流管手術。

丁俊瑋指出，臨床上類似案例很少見，過去文獻中，患者常因長度較長的物體貫穿腦部，傷及重要結構如大血管、腦幹等，通常患者當下很快就死亡，目前沒有很標準化的處理流程，本案的男子很幸運未傷及腦幹，鋼筋也剛好擦過大血管。

男子經過近3個月住院觀察已順利出院，現在可以坐在輪椅上回診檢查，對外界有反應。黃裕樺表示，男子因傷及腦部，還是出現嚴重的後遺症如右邊手腳偏癱、失語症等，但相信經過復健，後續還有進步空間。