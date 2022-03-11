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新冠患者呼吸困難等後遺症 專家傳3招自主訓練改善

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
呼吸困難時可將頭墊高側臥，促進痰液引流。圖／南投醫院提供
呼吸困難時可將頭墊高側臥，促進痰液引流。圖／南投醫院提供

新冠肺炎患者在康復後可能會有呼吸困難、身體虛弱疲勞、喉嚨沙啞、吞嚥困難、注意力及記憶力減退、焦慮或憂鬱等症狀。南投醫院表示，新冠肺炎後遺症可透過自主訓練改善，醫院設有「染疫康復者門住診整合醫療諮詢」，提供跨科別醫療服務，讓患者早日回復日常生活。

南投醫院職能治療師張瑋珊說，世界衛生組織(WHO)有針對罹患新冠肺炎後，常見的各種症狀及自主訓練的建議，有三個方法可緩解呼吸困難，1、將頭墊高側臥，有痰的肺葉在上方促進痰液引流；2、坐姿腰前傾，頭、頸、手臂趴桌面或用手支撐在大腿上；3、站姿腰前傾撐在櫃檯或購物車上，站姿背部靠牆手放身體旁，足離牆一腳長，膝微彎。

另外，運動可改善體能及思維、減少呼吸困難、增加肌肉力量、減輕壓力、改善情緒等。張瑋珊提醒應在飯後一個小時再運動，運動前後應做暖身及緩和運動，當出現噁心、頭暈頭痛、嚴重呼吸急促、冒冷汗、胸悶等不適應停止運動並就醫。

出現吞嚥困難的患者，飯後要維持坐姿、站立或行走至少30 分鐘，嘗試不同濃稠度的食物，找出易於吞嚥的食材，可從柔軟、光滑、濕潤或將食物切成小塊開始訓練;安排安靜的環境小口專心進食，且要完整咀嚼後再吞嚥，如果進食仍有困難，請尋求語言治療師的專業協助。

新冠肺炎康復者呼吸困難，可站著腰前傾，手撐桌面，改善呼吸。圖／南投醫院提供
新冠肺炎康復者呼吸困難，可站著腰前傾，手撐桌面，改善呼吸。圖／南投醫院提供
新冠肺炎患者出現呼吸困難時，可坐著腰前傾，手撐在腿上，改善呼吸。圖／南投醫院提供
新冠肺炎患者出現呼吸困難時，可坐著腰前傾，手撐在腿上，改善呼吸。圖／南投醫院提供

新冠肺炎 患者 治療師

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