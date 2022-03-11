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不再腰痠背痛！ 台鐵EMU3000型座椅 試辦多傾斜3度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
有旅客反映，椅子舒適度不足、傾斜角度太小，久坐出現腰痠背痛。記者楊德宜／攝影
有旅客反映，椅子舒適度不足、傾斜角度太小，久坐出現腰痠背痛。記者楊德宜／攝影

台鐵全新自強號EMU3000型去年底正式投入營運，3月改點將駛進中部。不過就有旅客反映，椅子舒適度不足、傾斜角度太小，久坐出現腰痠背痛。對此，台鐵局表示，目前已將兩編組座椅傾斜3度，預計試辦到3月底、4月初，若能提升舒適度，將全面調整。

EMU3000型每編組共12輛車，座位數達538席。去年底正式上路後，不少旅客反映椅子過硬、傾斜度又不足，若搭長途恐出現腰痠背痛問題。

台鐵局今天受訪時表示，有收到部分旅客反映，遂將T1、T2共兩個編組先向下傾斜3度。至於為甚麼是3度，因為新車設計一個卡榫就是3度。目前已經在試辦階段，預計持續到3月底、4月初。

台鐵說，預計試辦1個月，同時蒐集旅客意見。若確實提升舒適度，將全面調整。

台鐵 背痛

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