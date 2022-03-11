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旅遊安全宣導周將開跑 觀光局聚焦4點升級

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局今天上午11時在交通部1樓大廳舉辦「111年度觀光旅遊宣導周記者會」。記者曹悅華／攝影
觀光局今天上午11時在交通部1樓大廳舉辦「111年度觀光旅遊宣導周記者會」。記者曹悅華／攝影

旅遊安全是台灣推動觀光最基本亦是最重要的要求，但同時也是民眾在規畫旅遊時最容易被忽略的環節。觀光局及交通部自2017年起將每年3月的第三周訂為「旅遊安全宣導周」，希望藉由每年加強宣導旅遊安全，強化大家的旅遊安全意識。觀光局長張錫聰說，「有安全，才有品質」，旅遊安全是旅遊品質的基礎，也是永續觀光發展的前提，將分為四點升級。

觀光局今天上午11時在交通部1樓大廳舉辦「111年度觀光旅遊宣導周記者會」。觀光局說，希望結合中央部會、直轄市及縣市政府一起升級旅遊安全，讓台灣的旅遊環境安全再次提升。

觀光局說，近兩年多來新冠肺炎疫情使觀光相關行業遭受衝擊，隨著疫情趨緩逐漸解封、民眾紛紛出遊的同時，防疫安全也成為旅遊安全當中重要的一環，再加上近年新興旅遊活動興起、旅遊型態的改變等等，因此旅遊安全也必須配合全面升級，打造更安全、優質的旅遊環境，確保遊客的人身安全，讓大家可以快樂出遊、平安一路相隨。

觀光局說，分為以下四點進行：

一、景區旅遊安全升級

全台各景區內遊憩設施安全性、乘載量及容流量的管理，定期安全巡檢，包含露營、自行車、遊樂園以及各種水域、陸域遊憩活動，強化相關安全規定、從業人員安全訓練、聯合演練等，以確保遊客的安全。

二、 旅宿安全升級

中央及地方聯合進行觀光旅館不定期稽查與督導旅宿業管理，旅館餐飲服務之衛生品質，落實防疫清消，打造安全友善、智慧服務空間的優質住宿環境，加強旅宿的乾淨、衛生，讓遊客能「住得安心、玩得開心」。

三、 遊程安全升級

旅行社團體旅遊稽查，公布合法旅行社，推動金質遊程，規劃遊程兼具安全與品質，讓遊客可以「放心旅遊、我很滿意」。

四、 好行安全升級

觀光局每年評選優質客運旅運業者加入台灣好行，行車安全有保障，並加強車內清消等防疫措施。配合交通部公路總局合作推動電子化票證功能，地方政府亦共同參與台灣好行升級轉型，提升整體服務及安全品質，鼓勵旅客更願意選擇於重要交通節點轉乘台灣好行便捷地進入景點，「一路暢遊平安行」。

觀光局說，結合中央相關部會、直轄市及縣市政府以及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性，於111年度旅遊安全宣導周（111年3月13日至3月19日）期間舉辦旅遊安全宣導活動、研習、訓練等，同時提醒旅客務必選擇合法旅行社、合法住宿設施並旅行前、旅行中注意安全，落實旅遊安全防護，讓每位民眾出遊的時候都能夠玩得開心、一路平安。

觀光局 旅行社 台灣好行

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