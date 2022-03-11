北捷南京復興微型商場開幕 忠孝復興站、北車規畫中

台北捷運本業連年虧損，為彌補財務黑洞，北捷利用空間，在南京復興站打造Metro Corner微型商場，付費區站內外的兩側提供民眾購買再轉乘捷運，目前預估1年營業額約1.5億元。北捷總經理黃清信喊話，會以2億元為經營目標，每月營收至少要1000萬元，今年也會在忠孝復興、台北車站規畫微型商場，積極拓展。

台北捷運今天上午舉辦「Metro Corner微型商場」開幕記者會，現場還準備200份早餐要送給民眾，北捷董事長李文宗擔任「一日店長」，將早餐送到民眾手中，第一個排隊的民眾甚至5點半就抵達，大約排了4小時。

黃清信表示，以往是利用車站空間去招租，經營業者、業種按照租金來決定，微型商場改由業者主動提案，依照旅遊區、住宅區或商業區特性，提供不同需求的商品，讓業者導入事業計畫，北捷評估可行就會去執行。

黃清信指出，微型商場初步估計1個月有900萬收入，比預期成長多了2到3成，1年可以達到1.5億左右，不過公司營業額目標是2億元，1個月平均業績要有1000萬元，北捷會加強行銷持續拓展店面。

黃清信說，除了已經開幕的南京復興站外，忠孝復興站已經相中一塊不影響動線的空間，今年會開始規畫微型商場，台北車站也有類似的空間，目前規畫要會勘，後續還有捷運局、消防法規等程序要走，但這2個站點已經納入事業計畫中。

另外，在微型商場對面的捷運站內也設有「生活捷運站Metro Shop」，今天首度營運，受限法令規範，站內禁止販賣飲食，才規畫販售首飾與其他北捷合作的周邊產品。

不過有議員質疑，大捷捷運法規定站內禁止有商業行為，無論是微型商場或捷運生活站都和一般民眾面交有衝突。對此，黃清信說，北捷會檢視相關法令，需要調整就會調整，大捷法也要求北捷要經營副業，店家也都在規範之內，會保障合法繳交租金的業者能夠經營；民眾面交部分，因法令有規定，非經允許也不適合，更不是使用捷運的常規。