敬老卡不能搭台鐵 王國材允諾：半年內完成硬體設置

民進黨立委張宏陸今於立法院質詢交通部長王國材，開放敬老卡可搭台鐵的進度如何？王國材回應，硬體設備半年內可以做完，讓進站刷卡，可以讀進敬老卡。

張宏陸今質詢時指出，去年質詢交通部前部長林佳龍，林承諾會盡速推動敬老卡可以搭台鐵，有七個縣市也願意配合推動，目前交通部推動進度如何？

王國材回應，敬老卡是地方發的卡，若要跟某運具結合，要跟運具主管機關討論，像新北也有跟台鐵局討論，不過比如說點數轉換的內容，目前還沒討論；對於敬老卡除了地方公車、捷運，若要跟台鐵票卷整合，樂觀其成，也支持這樣做。

張宏陸追問，已經有7個縣市有意願，台鐵內部票務系統處理要多久時間？王國材說，票務處理OK，但地方政府在敬老點數跟台鐵清分要講清楚，「不是技術上課題，是清分上課題」。

對此張宏陸不滿地說，「這樣是本末倒置」，票務系統講一年多都沒有做好，要7個縣市怎麼談如何清分，王國材則表示，「本來就是談好，再做票務系統更新」。

張宏陸再指出，應該是先建置票務系統，再來跟地方政府談，系統多久可以完成？王國材回應，會趕快進行，硬體設備半年內可以做完，不過王仍強調，不是硬體問題，還有敬老卡清分的根本問題要解決。

最後張宏陸無奈地說，「你沒搞清楚問題」，應該介面先弄好，再去談如何清分，王國材則回應，「了解詳細情形後，再跟委員說明」。