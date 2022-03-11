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旅行業可找人回來上班了 觀光局長：4月起安排新訓練計畫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局長張錫聰張錫聰說，下個月開始可以陸續進行相關課程訓練，要召回員工要先經過訓練跟講習，儲備以後發展旅遊相關工作，了解接待包裝等，導遊、領隊都要準備。業者已準備好相關計畫配合，下個月、下一季都有計畫研擬。記者曹悅華／攝影
觀光局長張錫聰張錫聰說，下個月開始可以陸續進行相關課程訓練，要召回員工要先經過訓練跟講習，儲備以後發展旅遊相關工作，了解接待包裝等，導遊、領隊都要準備。業者已準備好相關計畫配合，下個月、下一季都有計畫研擬。記者曹悅華／攝影

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，不少旅遊業從業人員開始放無薪假。不過觀光局今天透露，4月起將進行新的課程訓練，融合防疫元素，也就是說，旅遊業將可以召回受疫情影響暫時離開工作崗位的員工。

根據3月1日公告，旅行社合計有1265家（含分公司），計8899人放無薪假。

觀光局長張錫聰今天出席「111年度觀光旅遊宣導周記者會」，會後接受媒體聯訪時表示，目前商務現行，至於觀光業界最期待旅遊解封，會先從入境旅遊開始，再到出境，階段上觀光局找了業界代表開了幾次會，去年開始搜集各國在旅遊開放相關措施，配合防疫評估跟決策來滾動檢討，一步步讓旅遊逐步解封，近期會密集作業。

對於將祭出甚麼促進國旅措施，張錫聰說，還是要看國境解封情型跟控制情形。國內疫情控制很穩定，國內旅遊是業界、觀光局共同推廣，會讓國旅優先，國境的話要看解封程度如何，才有接待國境旅客來台跟國人出去旅遊。

張錫聰說，促進國旅措施是當前重點，先前推過安心旅遊，去年10月開始配合五倍券做國旅券行銷，也請旅行社包裝特色團體旅遊產品做補助，不過上述措施都將在4月30日屆滿，後續會規畫各種主題旅遊，包含自行車旅遊、戶外遊憩旅遊、雙鐵結合等。

張錫聰說，為提升品質，還有國內金質旅遊獎選拔，做特色遊程選拔，下半年會陸續推出，把國內旅遊品質提升，讓國人在沒辦法出國，盡量在國內找到好的景點，從事好的品質旅遊，發現台灣之美，發現台灣愈來愈好玩。

張錫聰說，目前逐步配合國境解封進程，做各項準備工作，包含保險機制、相關講習訓練等，都會融入防疫觀念，後續旅遊會有很多防疫色彩元素加到課程裡。

媒體提問，過去受到疫情暫時離開工作崗位的員工，旅遊業何時可以召回他們？張錫聰說，從業人員在疫情過後、疫情發展中，都要融入防疫專業技能，必須有相關講習訓練，會結合業界籌畫安排新的講習課程、訓練計畫。

張錫聰說，下個月開始可以陸續進行相關課程訓練，要召回員工要先經過訓練跟講習，儲備以後發展旅遊相關工作，了解接待包裝等，導遊、領隊都要準備。業者已準備好相關計畫配合，下個月、下一季都有計畫研擬。

張錫聰 疫情

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