女星許維恩坦言取卵有點晚了 醫師曝最佳時間

女星許維恩周二在臉書上透露，她已完成取卵，但過程「有些艱辛、有些疼痛、心情有些差。」並承認取卵的時間和年紀都算晚了。醫師表示，女性卵子數量及品質是隨著年齡增長而降低，取卵、凍卵時間應愈早愈好，但現代人晚婚，往往想要生育時，可能已錯過合適的時間，因此取卵、凍卵的時間也應是在35歲左右，保存生育率。

國內每6到7對夫妻，就有一對不孕，為所有夫妻中占比約15%，但在大都會區不孕夫妻比率則高達20％。國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫說，在未決定生育前，女性可以先進行凍卵，而凍卵時間是愈早愈好，如果可以應在35歲前，但如果是35歲後也應盡速凍卵。

長庚醫院台北生殖內分泌科主任張明揚說，現代人晚婚、晚育，門診常見取卵女性年齡多介於35至45歲，建議凍卵時間應在35歲左右，原因是女的性35歲以上，卵子數量開始減少，且是以等比速度減少，如35歲取卵時有10顆，37歲下降至6顆，40歲更只有4顆或以下，同時品質也慢慢降低，而可以準備懷孕的應變時間也愈來愈少。

賴宗炫說，夫妻不孕原因，女性約占5成5、男性占3成，還有1成5是不明原因。女性最常見原因是高齡、晚婚，造成卵巢功能衰老所致，比例高達5成以上，其他有輸卵管阻塞、子宮肌瘤、子宮息肉、子宮內膜異位症、多囊性卵巢等，而男性為精子活動力不佳、數量少，或無精症、輸精管阻塞等。

賴宗炫說，夫妻若維持一年規律性生活還無法懷孕，或是35歲以上夫妻於6個月沒有懷孕，就要盡速就醫檢查。

關於女星許維恩也說，取卵過程有些疼痛。張明揚說，取卵是經超音波輔助，藉由取卵針進入卵泡取出卵子，而取卵前都會施以麻醉，因此腹部疼痛、悶脹感，應是出現在取卵後，尤其是卵泡較大或取卵顆數較多，此時卵泡旁都有豐富的血管，取卵後可能會使血管輕微出血，或是血液進入取完卵子的卵泡中，進而產生刺激、疼痛感。

疼痛症狀多在取卵隔天會漸漸緩解，有時持續2至3天，但如果取卵顆數超過10顆，很多卵泡同時充血，就可能引起卵巢過度刺激症候群，這類疼痛可能會持續約一周，而疼痛時可以吃止痛藥改善。

張明揚說，在取卵時，有非常少的機會，可能會傷害到血管，造成大量內出血，因而持續疼痛，甚至流血量過多，還會引起貧血，嚴重時更可能出現休克，因此若疼痛持續且有愈來愈嚴重的情形，就應盡速回診，千萬不要忍耐。