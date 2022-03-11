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晴朗穩定好天氣 彭啟明：下一波變化時間點在下周

聯合報 / 記者曹悅華楊德宜／台北即時報導
今天持續是穩定的好天氣，各地晴朗穩定。本報資料照片
今天持續是穩定的好天氣，各地晴朗穩定。本報資料照片

今天持續是穩定的好天氣，各地晴朗穩定，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，清晨仍有些局部的輻射冷卻及局部霧，有些很局部的低溫或是很局部的濃霧，是典型春天的特徵，類似的天氣會延續到周末。

不過，彭啟明說，東、西部仍有些差異，東半部迎風面，有時地形雲發展雲量略多，中午高溫略上不去，約25-26度，西半部則相當晴朗，中午高溫北部可以到26-28度，中南部27-32度，明後天各地都有機會更接近或突破30度以上，中午有點悶熱，但大致上是舒適度非常高的天氣，難得春天持續有一周以上的穩定天氣。

他說，西半部大氣穩定，擴散不易，由於相當晴朗，午後容易有大氣光化反應，臭氧濃度會略高一些，午後有局部地方會接近到敏感族群不健康等級，這也是局部地區，看通風條件或是交通排放量而定，差異會頗大，通常以都會地區交通流量大地區會較為顯著，敏感族群午後如果覺得眼睛疲累容易流眼淚，建議多待在室內。

下一波變化時間點會在下周，彭啟明說，下周一、周二仍有鋒面在台灣北方到長江流域附近醞釀，但對台灣影響程度不大，台灣還是受到太平洋高壓勢力影響。

彭啟明說，下周四、周五預期北方有系統南下接近，可能有鋒面系統通過，不過這波的變化幅度及影響程度仍有調整空間，有轉雨機會，但還有變動空間。春天的變化節奏，每三五天就一次，預測上也更需要滾動式調整。

彭啟明 高溫

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