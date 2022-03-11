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太陽日冕物質噴發 鄭明典：還好方向沒正對地球

聯合報 / 記者楊德宜曹悅華／台北即時報導
日冕物質拋射。圖／取自鄭明典臉書
日冕物質拋射。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，太陽表面越來越活躍，日冕物質噴發（拋射），「還好，方向沒正對地球！」持續關注。他2月1日也發文指觀測到日冕物質拋射，太陽表面越來越活躍。

什麼是日冕物質拋射？根據交通部中央氣象局太空天氣作業辦公室的「常見太空天氣問答集」，當更為劇烈的太陽風暴發生後，還能夠觀測到太陽表面上的大量電漿物質被向外朝著太空環境拋射而出。就如同是地球上的沙塵暴一樣，產生帶有濃密電漿物質的太陽風，即為「日冕物質拋射（Corona Mass Ejection, CME）」。

文內指出，這些電漿粒子的速度相較平時的太陽風略為快，約需要4到5天的時間才會從太陽傳播到地球附近，也需要確認日冕物質拋射發生時的位置、角度和速度，才能評估是不是會影響到地球。

至於歷史上重大的太空天氣影響事件中，「常見太空天氣問答集」內容指出，1989年3月13日在加拿大的魁北克省所發生的大停電，就是一次日冕物質拋射事件所引發的磁暴事件，引發的磁場劇烈變化在魁北克電力公司的輸電網路中產生地磁感應電流，造成超過9個小時的大停電。

日冕物質拋射，擷取自太陽即時影像。圖／取自鄭明典臉書
日冕物質拋射，擷取自太陽即時影像。圖／取自鄭明典臉書

太空 氣象局

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