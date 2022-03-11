「菁桐」沒了菁桐樹地方創生要種回來 將灑下1萬顆種子
新北市平溪區「菁桐」地區因早年遍植「菁桐樹」而得名，現在因礦業沒落已寥寥無幾，以菁桐里長鄭賢良等首的「菁桐100團隊」將今年訂為「菁桐復育元年」，號召民眾要把菁桐樹種回來，讓菁桐坑回復百年前菁桐滿山野的優美林相，也讓菁桐「名符其實」，發展綠色生態及礦業記憶的特色DNA，帶動地方創生。
新北市平溪區石底大斜坑昨舉行一場特別的植樹及菁桐樹苗種苗場啟用典禮，是「菁桐100」系列活動，由平溪區菁桐里辦公室及台灣藝術創生文化基金會主辦，菁桐社區發展協會及東南科技大學USR計畫承辦。
民眾先將30株菁桐樹苗植入樹洞內，再寫上名字，成為第一批復育菁桐樹苗的認養者；接著再啟用「菁桐樹苗種苗場」，種下200株樹苗，希望成為菁桐樹種苗重要的復育基地。
平溪區長曾繁盛表示，百年前平溪線鐵道是為了菁桐的煤礦而興建，平溪區也因而繁華。平溪區菁桐里長鄭賢良說，早年「菁桐坑」以遍地菁桐而得名，百年前平溪線鐵道架設後，帶來了煤鄉的繁華，但礦業結束後，菁桐樹也幾乎絕跡。他組「菁桐100團隊」發掘地方特色，讓菁桐創生來帶動地方生機。
台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，菁桐樹幹光滑，葉大優美，「菁桐100團隊」發掘文化DNA，重現自身的在地特色，是地方創生很重要的基本功。基金會協助編纂「＜百年菁桐坑＞平溪鐵道100周年之菁桐、白石、薯榔今昔」一書，今年底將出版，協助講出更多在地的動人故事。
「菁桐100團隊」同時也是新北市觀光導遊協會總幹事林杉柏指出，今年底還會進行1萬顆菁桐樹種子苗的復育計畫。台灣綠色旅遊協會理事長陶翼煌指出，綠色休閒旅遊帶給地方的，不僅是經濟效益，更有環境效益與社會效益。
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