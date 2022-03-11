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濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

鄭明典一張圖看西部大濃霧 氣象局教你行駛霧中怎避險

聯合報 / 記者楊德宜彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。圖／讀者提供
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。圖／讀者提供

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖表示，現在北部沿海區域有濃霧特報，行車請小心。

他指出，衛星雲圖中紅色代表低雲或霧，紅色是液態水滴的訊號，所以知道那是低雲或霧。再看它和地形的關係，如果邊緣看起來有地形限制的現象，那就是濃霧了。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

濃霧行車怎麼辦？「報天氣 - 中央氣象局」表示，如果將進入濃霧，收聽警廣、注意道路即時資訊​；下交流道避開濃霧區​。若已身處濃霧，減速並開大燈、霧燈、危險警告燈​；下交流道或駛往服務區​；若暫停路肩，請乘客到護欄外、避免追撞​。

「報天氣 - 中央氣象局」說，到下周二要留意霧，低能見度。西半部清晨起霧為輻射霧​，入夜至清晨起霧為平流輻射霧，影響時間比輻射霧延長；馬祖、金門整天斷斷續續平流霧。

「報天氣 - 中央氣象局」說，平流霧​在金門、馬祖常見​，約2至5月易發生​，數天內的夜晚、白天都可能起霧​。因濕暖的空氣，吹進較冷的陸地、海面​，空氣降溫，水氣凝結成霧。平流霧的維持時間較久​，需到風向改變，水氣來源消失、霧才消散。

至於輻射霧​，「報天氣 - 中央氣象局」說，台灣西半部常見​，約12至4月易發生​，清晨時起霧​。因入夜後，地表變冷快速​，靠近地面之空氣降溫、水氣凝結成霧​。日出後，太陽烤熱地表空氣，霧氣也就消散​。「輻射霧，是晴天的預兆」。

氣象局說，平流輻射霧西半部亦常見​​，與單純輻射霧相比，發生時間較提早、結束時間更延後。濕暖空氣往陸地吹送，到了夜間，陸地輻射冷卻降溫，空氣降溫，水氣凝結成霧，因其成因含空氣平流加上輻射冷卻，故得其名。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自鄭明典臉書
西部注意濃霧。圖／氣象局提供
西部注意濃霧。圖／氣象局提供

輻射 氣象局

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