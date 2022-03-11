濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，高壓迴流影響，台灣上空晴朗無雲，桃竹苗有低雲或霧；陸上無降水回波，東側海上有線狀回波。西半部因強輻射冷卻作用，仍有偏低的氣溫。

吳德榮表示，今天及周末受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地逐日回暖，清晨仍有輻射低溫，日夜溫差大。西半部清晨易有輻射霧，影響能見度。今天北台灣高溫回升至28度，南部更達30度，日夜溫差最大近15度。北部12至28度，中部13至29度，南部13至30度，東部12至28度。

下周一正在消散的鋒面、從北方海面掠過，各地仍維持多雲時晴、偏暖的天氣，僅北台灣雲量稍增、山區偶有零星少量飄雨的機率。下周二至周四各地晴時多雲、持續偏暖，東半部偶有零星少量降雨的機率。