有洋蔥 日本爺爺小說揭台灣捐200億日圓給311地震之謎

今天是日本311大地震周年。2011年日本311大地震，台灣捐給日本200多億日圓。10年後，日本五度捐贈新冠疫苗給台灣。台日兩國的「羈絆」是怎麼產生的？

長居台灣超過30年的日本作家木下諄一，2017年在日本出版小說「アリガト謝謝」，記錄台灣人在日本311大地震捐款200多億日圓的暖心故事。繁體中文版「阿里阿多‧謝謝」本周在台灣出版，也是紀念311最暖心的禮物。

木下諄一在本書的後記中表示，2013年時聽聞日本災區的人們對台灣感到無比好奇，於是心想「倘若將同受地震之苦的台灣與日本災區串成故事，在日本發表的話，會不會引起共鳴？」此一想法卻遲遲無法落實，某天他靈感突然湧現，「如果將台灣為日本311大地震熱心募款的過程作為故事主體，讓人在閱讀的同時，心中的振奮感油然而生，豈不更好」？這本小說便在這樣的想法下孕育誕生。

接著木下展開蒐集文獻資料與訪談的工作，採訪地區包括台北、台中、花蓮等地，亦曾遠赴日本。聽他們陳述當時鮮為人知的細節。「我深深地感到，或許此時此刻，是聽到這故事的最後機會。」木下認為，與其以文件檔案的形式忠實記錄事實，還不如借託故事的講述，更能將其留存在人們心中。他總計花了四年時間，完成這部「架構於七成事實、加上三成創作」的作品。

「阿里阿多‧謝謝」2017年在日本出版後再刷多次，包括NHK等媒體熱烈報導。木下認為，很多日本人對於台灣二話不說就慷慨解囊的溫暖義氣覺得感動卻不是很了解，可能是這本書在日本熱賣的原因。

「阿里阿多‧謝謝」封面的台灣宛如百衲被、一片片拼湊而成。木下認為，這個百納被拼成的台灣象徵「這片土地上無數的人們，捐出自己的小小心意，匯集成龐大的愛心送往災區」，這也是他在這故事中想要傳達給廣大讀者的溫暖力量。

木下諄一除了寫作，也以「超級爺爺」的名號在Youtube發聲。「超級爺爺」拍了好幾支影片，與大家分享關於這本小說在日本引起矚目以及重新解析台灣捐款之謎的影片，在Youtube上單片就累積高達60多萬的點閱率。