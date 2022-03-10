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桃園觀音上市化學廠大火 6層樓廠房陷火海全面燃燒

別再擔心面對乳癌得切雙峰 乳房重建技術重拾自信

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

藝人朱芯儀爆出罹患乳癌二至三期，並預計於5月進行預防性手術，將右邊乳房切除。開業乳房外科醫師張智皓表示，乳癌若能及早發現，存活率極高，但許多乳癌患者，對於乳房切除手術常感受到疑慮，甚至自卑，但乳房重建手術發展多年，技術已相當純熟，都能幫助患者重拾自信心和美麗。

乳癌是女性癌症發生率的第一名，但隨著醫界愈來愈認識乳癌，在「早期發現、早期治療」的情況下，治療存活率達7至8成，張智皓表示，早期發現的乳癌完整切除後，有些甚至不需要化療，僅要接受口服藥的控制即可，而且癒後良好，因此接受治療並且按照醫師指示，不聽信偏方，加上家人的支持鼓勵，許多患者都可以回到正常生活。

乳癌患者接受切除手術會導致大部分甚至全部的乳房都不見，張智皓表示，如今可透過內視鏡輔助乳頭保留式乳房全切除手術，安全保留乳頭，結合乳房外科對癌症腫瘤的治療控制，與整形外科的細膩及美學的掌握，幫助病人兼具治療與重拾信心。

張智皓表示，對於許多乳癌病患來說，罹患乳癌首要面對的是乳房要單邊切除，又或者是否要進行預防性的全切除後再進行重建，這必須考量到側乳房的狀況。

假設對側乳房有許多腫瘤形成，且難以判定良性惡性，又或者是因為對側的乳房出現癌前病變組織，還是如好萊塢女星安潔莉娜裘莉，是高風險基因型，抑或是為了追求美觀與對稱，就會建議兩邊乳房都切除後再進行重建，現今的內視鏡及果凍矽膠科技的進步，甚至可以放大成自己想要的尺寸，進行所謂「隆乳式重建」。

國健署目前對於乳房超音波攝影檢查，有年齡條件的限制，張智皓表示，若乳癌高風險的女性，應定期進行乳房超音波檢查，女性在自行觸診時，發現兩邊乳房不等大、摸到無痛得硬塊，或者乳房出現水狀、血狀的分泌物，都應該立即就醫。

乳癌 手術 患者

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