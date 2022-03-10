台美推動透析治療多元選擇 醫籲健保訂定明確給付

今天是「世界腎臟日」，聯合報健康事業部與美國在台協會攜手召開「台美居家透析政策交流論壇」，數據顯示，台美兩地末期腎病患者均以血液透析為主，與會學者專家一致認為，除了降低醫療成本，腹膜透析更能提高病友生活品質，繼續在職場工作，希望健保署盡速擬定新式支付方案，提供誘因，讓醫療院所願意投入腹膜透析。

聯合報執行董事項國寧表示，感謝美國在台協會在醫療及衛生等領域上，與台灣緊密交流。千里之行，始於足下，「促成對話是改變的開始」，希望透過經驗分享，嘉惠更多腎臟病友。聯合報將善盡媒體責任，為讀者的健康發聲。

衛福部次長薛瑞元表示，慢性腎臟疾病嚴重威脅國人健康，如未能及時治療，到了末期，就必須接受透析，除了影響個人生活品質，也讓健保承受極大的負擔，2021年台灣透析病友就高達9.5萬人，2022年健保編列430億元預算，用來支付相關費用。

健保署長、成功大學醫學院外科教授李伯璋以「提升腎臟病人照護品質與面臨透析費用持續增加之挑戰」為題，發表專題演說，他說，自己當住院醫師時，一年約2萬3000多人洗腎，現在當了署長，去年洗腎人口竟逼近10萬大關，多達9萬5000多人。

近年來，慢性腎臟疾病位居健保支出的第一名，約有十分之一健保總額用來支付透析費用，而洗腎人數增加幅度始終高於一般醫療支出的成長率，如何減少洗腎人口？李伯璋說，「這是很大的挑戰」。

值得重視的是，即使健保以及相關學會積極推廣腹膜透析，但血液透析與腹膜透析之間仍有一大段差距，以2021為例，血液透析人數8萬8297人，但腹膜透析只有6551人。2020年血液透析8萬6552人，腹膜透析6548人。

李伯璋表示，在台灣推廣居家透析（腹膜透析）是一大挑戰 ，在健保總額體系之下，不乏醫療院所「衝量」增加醫療服務，如果要求醫院提供較好的照護，但給付狀況不變，只會引發醫師抱怨 。

此外，從醫院經營角度來看，血液透析是賺錢的，而院方添購設備，並聘請醫護人力，這屬於固定支出，當然希望洗腎患者愈多愈好。至於患者，到院洗腎，見到醫師、護理人員等專業醫療人員，相對覺得安心，為此，血液透析患者人數居高不下。

事實上，血液透析已經成為不少醫療院所營利的金雞母。國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，依照目前健保支付度，幫患者做一次血液透析，可獲3800點值，以每周三次計算，一整年下來，醫療院所約可獲取50、60萬元。

相較之下，腹膜透析的健保支付較少，一次給付8000點，一年只能申請12次，換算下來，一年還不到10萬元，差不多只有血液透析的六分之一。

至於腎臟移植手術優點眾多，患者術後5年存活率極高，且大幅提升生活品質，但因手術給付不高，這令許多醫院及外科醫師對於腎臟移植手術興趣缺缺，間接影響對器官捐贈的推廣意願。

李伯璋表示，為了鼓勵醫院及外科醫師執行器官移植手術，健保署今天下午召開專家會議，決定提高腎臟及其他器官移植手術的點值，提供誘因。

再者，健保將逐步放寬糖尿病新藥的給付標準，讓臨床醫師願意多開這類藥物，延後患者洗腎時機，另透過雲端病歷系統，提醒醫師在幫末期腎臟病患開藥時，更為謹慎，避免開立具有高風險的處方用藥。

台北醫學大學副校長吳麥斯表示，對於末期腎臟疾病患者來說，換腎絕對是第一選擇，但機率相當低。建議腎臟科醫師在面對不得不洗腎的患者時，應該詳細告知相關訊息，其中包括居家透析的優點，讓病人思考後做出選擇，而不是直接讓患者血液透析。

吳麥斯表示，多年來，台灣洗腎盛行率及每年新增洗腎人數，始終位居世界各國之冠，每百萬人口中就有3679人洗腎，日本、美國則分居二、三名。

受到新冠疫情衝擊，在家上班、居家醫療成為一種趨勢，其中也包括居家透析，除了腹膜透析之外，近幾年末期腎臟病友也可在家裡執行血液透析，所有資料透過雲端上傳醫院，即時與醫護人員互動，降低感染風險。

吳麥斯強調，「居家透析已經成為一種氛圍。」，英國研究顯示，除了降低成本，還可減少住院及急診等頻率。目前紐西蘭為全球居家透析比率最高的國家，其次為澳洲、丹麥、芬蘭。亞洲地區則以香港居冠。

薛瑞元表示，健保積極推廣腹膜透析，希望相關學會及醫院均能支持、配合這項政策，以希望透過這次台美互動平台，分享經驗，讓衛福部擬定全面、周全的方案，做出最好的規畫。

吳麥斯說，「只要健保署確定給付制度，相信各醫療院所都會動起來，努力踏出第一步。」

政大財政學系教授、台灣健康經濟學會理事長連賢明說，他曾發表論文探討假說「患者洗愈久，醫院愈賺錢？」，但後來他的研究顯示兩者沒有明顯正相關。建議健保署擬定新的支付制度，並制訂配套措施，藉此逐步提高腹膜透析比率，希望五年內能將占比從一成拉至一成五。

立委林靜儀觀察到，疫情開啟台灣推展居家透析的契機，她認為應趁此時更加落實分級醫療，醫學中心只執行急症洗腎，讓透析病患回到基層醫療；另外她也提議鼓勵家醫科、內科醫師投入腹膜透析，配套居家醫療照護來執行。

台中榮民總醫院內科部主任吳明儒指出，少數醫院採取衝量的經營模式，希望健保支付制度能夠提出足夠的誘因，提高腹膜透析的點值給付，讓醫院聘請個管師，提供充分的衛教資訊。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，洗腎是等待腎臟移植之前的不得不的選項，希望臨床醫師能夠提供「多元選項」，在病人面臨透析抉擇時，做好醫病溝通、醫病共享決策（SDM）。

成大醫院內科部副部主任宋俊明也持同看法，他說，醫師只要多講一句有風險，就可能影響病患的治療決定。因此臨床醫師應該保持絕對的客觀，在病人決定透析方式之前，謹慎評估患者的病情、生活習慣及背景，做好醫病溝通。

對於學者們各項建議，李伯璋表示，除了擬定新的支付標準，還將推廣洗腎前的醫病共享決策模式，醫師應提供足夠的訊息，讓病人瞭解血液透析及腹膜透析的優缺點，擁有多元選擇的權利。

聯合報副總編輯洪淑惠表示，希望透過這次台美經驗分享平台，啟動「居家透析試辦計畫」，甚至成立跨部會、跨領域的「居家透析工作小組」，在政府及醫界的努力下，提升慢性腎臟病的治療、照護品質，期盼透析病友未來能輕鬆自在地趴趴走，到處旅遊行走。