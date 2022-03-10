三成病患到末期才知腎出問題 台美專家找對策

隨著人口老化的趨勢，末期腎臟病已是許多國家的重要健康與經濟議題，美國近年也積極推動改革，結合醫師、機構與患者，在「以人為本」的前提下，讓腎病患者對居家透析有更多的了解與選擇，以提高照護效益，改善生活品質。

聯合報健康事業部與美國在台協會今天聯合舉辦「台美居家透析政策交流論壇」，美國聯邦醫療保險和補助服務中心、醫療保險及醫療補助創新中心（CMMI, CMS）副署長兼主任Elizabeth Fowler，以及美國聯邦醫療保險和補助服務中心、醫療照護及醫療補助創新中心部門組長Tom Duvall以視訊方式，分享美國推動居家透析的政策和經驗。

美國在台協會商務組副組長葛梁安代表AIT出席論壇。他說，腎臟病是全球的問題，台美都有很多末期患者，台美的共同目標是要找出可降低成本並改善病患生活的方案。目前美國者居家透析的腎臟病人比率僅12%，遠低於很多已開發國家，美國將會繼續努力，CMS今年年初也提出新計畫，每年將涵蓋6萬名患者投入居家透析。

Elizabeth Fowler表示，美國有78萬名末期腎臟病患，2018年美國聯邦醫療保險（Medicare）的支出高達4900萬美元，政府致力讓患者有更多更好的治療對策。

Tom Duvall分享，調查發現美國30%的末期腎臟病患者在確診前不知道自己患病，對疾病的認知不足，因此CMS要第一步先讓患者了解自己是可以有治療選擇的，在進行透析時，要選擇血液透析還是腹膜透析？要在醫院透析還是居家透析？而且各有哪些利弊。而且要先了解患者的目標是什麼？政府必須思考合適的透析模式，符合患者的需求。